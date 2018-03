Wechsel an der Spitze: Sven Born ist neuer Wehrführer in Puderbach

Das eine endet, das andere beginnt: Für die Puderbacher Feuerwehr bezieht sich das dieser Tage nicht nur auf den Jahreswechsel, sondern auch auf die Entwicklung innerhalb der Wehr. Denn bei ihrem Jahresabschlusstreffen nahmen die Kameraden auch Abschied von ihrem Wehrführer Arnd Kuhl. Nachdem er aus persönlichen Gründen seinen Posten abgegeben hatte, stand mit Sven Born schon sein Nachfolger bereit. Er wird den Puderbacher Löschzug zunächst kommissarisch leiten, bis er die letzten erforderlichen Lehrgänge beendet hat und dann endgültig ernannt wird.

Die Puderbacher Feuerwehr hatte bei ihrem Jahresabschluss jede Menge Ehrungen und Beförderungen zu verteilen.

Foto: Angela Göbler

„Ich habe hier viel Vertrauen und Zusammenarbeit erlebt und war stolz, diese Mannschaft zu führen“, sagte Arnd Kuhl über seine fünfjährige Zeit als Puderbacher Wehrführer. Der Feuerwehr als „Lebenseinstellung und Leidenschaft“ bleibt er auch ohne leitende Funktion als aktives Mitglied erhalten, während sein Nachfolger Sven Born sich „mit der ganzen Mannschaft im Rücken“ auf seine neue Aufgabe freute. Neben Stephan Wirth als Stellvertreter steht ihm dabei auch der ebenfalls frisch vereidigte Zweite Stellvertreter Holger Kuhl zur Seite.

Dass auf die ganze Truppe viel Arbeit wartet, hat das Jahr 2018 schon in der ersten Woche bewiesen: Schon in den ersten Tagen des Jahres sind die Brandschützer zu 14 Einsätzen aufgebrochen, „das Wetter hat uns arbeitsreiche Stunden beschert“, zog Wehrleiter Dirk Kuhl eine erste Zwischenbilanz. Im ganzen Jahr 2017 ertönten die Alarmmelder der Puderbacher 65-mal, unter anderem wegen eines Großbrands in einem Reifenlager und eines Wohnhausbrands, aber auch wegen schwerer Unfälle, bei denen die Feuerwehrleute schweres Gerät zum Einsatz bringen mussten.

Puderbachs Bürgermeister Volker Mendel und Kreisfeuerwehrinspekteur Werner Böcking versprachen, auch künftig für die berechtigten Anforderungen der Feuerwehr offen zu sein. „Das kostet Geld, aber damit baut sich niemand ein Denkmal“, so der VG-Chef. „Unsere Bürger sollen nur in Sicherheit leben können.“ Dazu gehört natürlich an erster Stelle eine einsatzfähige Truppe: Neben zahlreichen Beförderungen konnten die Puderbacher auch zwei besondere Auszeichnungen vornehmen: Uwe Krantz gehört dem Löschzug seit 25 Jahren an und erhielt dafür das Silberne Feuerwehrehrenzeichen. Hans-Joachim Schwanbeck ist schon seit 35 Jahren aktiv und darf künftig das Goldene Feuerwehrehrenzeichen tragen.

Nun freuen sich die Puderbacher auf 2018 in einem generalüberholten Feuerwehrhaus: Der erste Bauabschnitt mit einem Anbau für neue Werkstätten ist beinahe fertig, in Kürze soll der zweite Bauabschnitt mit einer Aufstockung des Sozialtrakts folgen.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler