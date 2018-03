W+D: Zufrieden mit der neuen Mutter aus Amerika

Das Neuwieder Traditionsunternehmen Winkler+Dünnebier ist vor einem Jahr an die US-Gruppe Barry-Wehmiller verkauft worden. Eine Zwischenbilanz:

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

Neuwied. Als vor einem Jahr bekannt wurde, dass die Körber AG Winkler + Dünnebier (W+D) an die amerikanische Barry-Wehmiller-Gruppe verkauft, gab es zwar laut Betriebsrat „einen ersten positiven Eindruck“, Verunsicherung war im Neuwieder Traditionsunternehmen dennoch spürbar: Harte Zeiten lagen hinter der zwischen 2000 und 2013 arg dezimierten Belegschaft. Und mit Boesner/Whitesell in Niederbieber hatten die Angestellten ein warnendes Beispiel vor der Haustür, was mit einem Investor aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten passieren kann (die RZ berichtete).

Zwölf Monate später ist von diesen Befürchtungen nichts geblieben. Sowohl Betriebsratschef Guido Richer als auch Geschäftsführer Frank Eichhorn sprechen unabhängig voneinander außerordentlich positiv über die neue Mutter. „Bei der jüngsten Versammlung haben die Mitarbeiter schon nach dem Haken gefragt“, sagt Eichhorn auf RZ-Nachfrage zufrieden. Die Lage seines Hauses bezeichnet er als „extrem stabil“.

Ähnlich spricht Richer von einer guten Geschäftsentwicklung und einem reibungslosen Übergang. „Alle Versprechen sind eingehalten worden“, stellt er fest. Weil der Betriebsrat „in 15 Jahren die dollsten Dinger erlebt hat“ will er zwar weiterhin „mit dem nötigen Respekt in die Zukunft schauen“, ist aber gleichzeitig überzeugt, dass W+D „in einer guten Spur“ ist.

„Es gibt offenbar nicht nur US-Investoren, die mit einem Knüppel dazwischen hauen, sondern auch welche, die eine andere Herangehensweise pflegen. Wir können da nicht klagen“, freut er sich und stellt fest, dass es auch gegen gewerkschaftliche Interessen keinerlei Anfeindungen gab. „Das ist zwar alles vertraglich festgelegt, aber wir haben es auch schon anders erlebt“, erinnert sich Richer.

Positiv aufgefallen ist ihm außerdem, dass sich die neuen Chefs im Werk sehen lassen und mit den Arbeitern und Angestellten sprechen. „Es wird kommuniziert, nicht nur von oben herunter. Ein großer Vorteil“, lobt er.

Ein Punkt, der auch Frank Eichhorn positiv aufgefallen ist. „Wenn [Group President] Tim Sullivan hier ist, will er auch mit unseren Leuten reden. Das war noch bei Körber ganz anders“, vergleicht er und ist daher überzeugt, dass Barry-Wehmiller (BW) kein klassischer Investor ist. „Ich habe nicht den Eindruck, dass sie uns nur auf Zeit übernommen haben. Die Philosophie ist, dass sie eine Firma kaufen und diese dann auch wirklich als ihre betrachten“, führt er aus und weist darauf hin, dass die Gruppe noch nie ein Unternehmen verkauft hat. Die starke Einbindung von W+D in die IT-Infrastruktur des Konzerns nennt er als weiteren Beleg. „Auch das ist bei Körber nie geschehen“, weiß er.

Insgesamt sieht er eine „für den Zeitraum extrem weit fortgeschrittene Integration“. Trotzdem werde W+D weiter als eigenständige Einheit geführt, was Einflussmöglichkeiten sichert. „Wenn Ideen aus den USA kommen, haben wir schon die Möglichkeit, auf europäische Spezifika hinzuweisen“, unterstreicht Eichhorn. Generell würden dem Neuwieder Management in den Schwesterfirmen Vorschläge gemacht, es könne aber selbst entscheiden, welche davon wie umgesetzt werden.

Eichhorn weist zudem darauf hin, dass nicht nur entsprechend der mit der IG Metall ausgehandelten Übernahmevereinbarung allen Mitarbeitern eine Weiterbeschäftigung für mindestens zwei Jahre angeboten worden ist, sondern dass auch alle diese angenommen haben. Lediglich sein Co-Geschäftsführer habe sich eine neue Aufgabe gesucht, da klar war, dass W+D bei der jetzigen Größe nur noch einen Chef braucht.