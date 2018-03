Was 2018 ansteht: Dorfentwicklung genießt große Aufmerksamkeit

Die RZ hat sich mit den Ortsbürgermeistern von Roßbach und Hausen darüber unterhalten, auf was sich die Bürger in beiden Kommunen 2018 einstellen müssen. Um es vorwegzunehmen: In beiden Orten soll sich eine Menge tun.

Der Aussichtsturm auf dem Malberg ist das mit Abstand größte Vorhaben, das die Hausener in diesem Jahr umsetzen möchten. Archiv

Foto: Jörg Niebergall

Die abzuarbeitende Liste für die Gemeinde Roßbach ist lang: Ganz oben, nicht zuletzt, weil das Ganze schon läuft, steht die Generalsanierung des Kolpinghauses im Ortsteil Reifert. Ortsbürgermeister Jürgen Becker hofft, dass die Arbeiten bis Oktober oder November abgeschlossen werden können.

Interessant, so Becker, wird das, was auf dem Campingplatz „Wiedschleife“ passiert. Die neuen Pächter hatte die RZ bereits vorgestellt. „Wir als Gemeinde bauen darauf, dass das Konzept von Familie Kalteis greift“, sagt Becker. In Sachen Brandschutzauflagen sei das Meiste abgearbeitet. „Sorgen macht uns noch das Aufstocken der Wagen, da der Platz im Überflutungsgebiet der Wied liegt und die ständigen Bauten mobil sein müssen.“ Davon abgesehen plant die Gemeinde noch eine energetische Sanierung des Sanitärgebäudes. Dazu Becker: „Dort brauchen wir eine zeitgemäße Heizungsanlage, die bedarfsgerecht läuft.“ Schließlich bedarf es noch einer endgültigen Abnahme im Hinblick auf die einzelnen Baugenehmigungen. Eng mit dem Campingplatz verwoben ist das Vorhaben, die Gestaltung des Wiedbogens ins Förderprogramm Leader reinzubekommen.

Davon abgesehen spricht Jürgen Becker zwei Straßenbauvorhaben an. Das eine ist die mehr als 40 Jahre alte Straße „Am See“ im Ortsteil Lache. Vor allem die Stützmauern an der mitunter steilen Böschung sind im Lauf der Jahre instabil geworden, so der Ortsbürgermeister. Ein rascher Ausbau sei somit unausweichlich. Mit dem Heckweg in Niederbuchenau steht zudem eine Ersterschließung an. Hier ist das Verfahren deutlich weiter fortgeschritten, sodass Becker damit rechnet, dass die Bagger bald rollen. Dieser Ortsteil spielt auch in Sachen Wiedtalradweg eine Rolle: „Wir hoffen, dass es mit dem Stück bis Arnsau in diesem Jahr klappt.“

Als „großes Sorgenkind“ bezeichnet Becker das ehemalige Altenpflegeheim „Wiedperle“. Der nächste Termin zur Zwangsversteigerung ist für Montag, 5. Februar, am Neuwieder Amtsgericht anberaumt. Bislang zeichnet sich jedoch noch kein Investor für die große Immobilie mitten im Ort ab.

Die Kita nehmen die Roßbacher ebenfalls ins Visier. 1972 eingeweiht, habe sich gezeigt, dass die Räumlichkeiten nicht mehr den Ansprüchen genügen. „Früher gab es keine Ganztagsbetreuung, heute haben wir 24 Plätze und noch Kinder auf der Warteliste“, erklärt der Ortsbürgermeister. Vor allem Nebenräume wie Küche/Bistro sowie Ruhe- und Lagerraum seien „völlig unzureichend“. Jetzt gelte es nicht nur, eine mögliche Förderung zu prüfen, sondern zuvor genau zu ermitteln, was tatsächlich fehlt. Davon abgesehen ist geplant, das Außenspielgelände auch auf die Bedürfnisse von Kindern unter drei Jahren anzupassen.

Schließlich sind die Roßbacher direkt vom Renaturierungs- und Hochwasserschutzprojekt „Masbach“ der Verbandsgemeinde betroffen. Um einen Dammbruch am Regenrückhaltebecken zu vermeiden, soll der Damm eine Scharte erhalten. Der Masbach selber wird im Ort aus der Verrohrung geholt, neben dem ökologischen Aspekt vor allem deshalb, um mehr Hochwasserschutz zu erreichen. Becker hat den Eindruck, das die Anlieger die Notwendigkeit sehen.

In Hausen gilt in diesem Jahr grundsätzlich ein Sparkurs, so Ortsbürgermeister Karl Josef Hühner. Gleichwohl soll sich durchaus das eine oder andere tun. Größtes Vorhaben ist zweifellos der Bau des Aussichtsturmes auf dem Malberg, der Bestandteil des Geotourismuskonzeptes sein soll – und deshalb auch vom Land über das Leader-Programm gefördert wird. Der Geologe ist bereits beauftragt, die Bodenbeprobung am beschlossenen Standort sollen bald erfolgen. Derzeit sind Experten einer Firma, Gemeindearbeiter und Forstarbeiter dabei, die inneren Hänge des Basaltkraters freizuschneiden. Dazu Hühner: „Der Förster hat zudem eine Ecke mit Nadelbäumen freigemacht, wo sich noch die Fundamente der früheren Werkstätten und weiterer Gebäude befinden.“ Diese Spuren früheren Bergarbeiterlebens wollen die Hausener bewahren, mit wissenswerten Infos beschildern und somit ins Gesamtkonzept einbinden. Obendrein macht sich die Gemeinde noch Gedanken um ein Parkleitsystem auf dem Malberg.

Darüber hinaus feiert die Kita in Hausen klassisches Jubiläum: Vor 25 Jahren ging sie in Betrieb: Eine Feierstunde, zu der auch die Gemeinde etwas beisteuert, kommt laut Hühner aber nur dann zustande, wenn auch die Eltern sich ins Programm einbringen. Dessen ungeachtet nimmt die Gemeinde für die Kita an anderer Stelle auf jeden Fall Geld in die Hand: Im Rahmen der Renovierung ist noch eine neue Küche vorgesehen. 15.000 Euro stehen dafür im Haushalt.

Geld braucht es auch für die Lösung auf dem Sportgelände. Mit dem Abriss des Sportlerheimes zugunsten des neuen Feuerwehrgebäudes fehlt ein Sanitärtrakt für die Tennisspieler und für Gäste bei Festen. Hühner: „Wir müssen das noch im Rat klären und mit der Verwaltung. Aber viel spricht für eine Containerlösung.“

Ansonsten rückt die Dorfentwicklung wieder stärker in den Mittelpunkt. Laut Hühner gibt es derzeit keine Leerstände in Hausen, dafür aber in absehbarer Zeit Bedarf nach Wohnraum. Mit dem neuen Schädel-Hirn-Zentrum am St. Josefshaus dürfte es bald auch zusätzliche Arbeitskräfte geben, die sich ansiedeln möchten. Zudem wolle man verhindern, dass junge Familien mangels Möglichkeit zu bauen wegziehen. Aber auch darüber sei erst noch im Rat zu reden.

Von unserem Redakteur Ralf Grün