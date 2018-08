Die Street-Food-Meile fällt etwas kleiner aus, und statt „kölscher Tön“ bildet ein Mitsingkonzert den Abschluss – ansonsten setzten die Waldbreitbacher Junggesellen vom Club Gemütlichkeit auf Altbewährtes für ihre Kirmes am kommenden Wochenende. „Wir gehen je nach Wetterlage von 7000 bis 10.000 Besuchern aus“, sagt Marius Kötting vom Vorstandsteam optimistisch. Wir verraten, auf was Sie sich rund um „Wied in Flammen“ noch freuen können:

Diese Musik läuft: Am Freitag ab 20 Uhr lässt DJ Oliver Kohl im Festzelt eine Mallorca-Fete steigen. Am Samstag um 17 Uhr spielt der Musikverein Wiedklang ein Platzkonzert, ab 19 ...

Lesezeit für diesen Artikel (640 Wörter): 2 Minuten, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.