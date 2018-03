VR-Bank bleibt auf solidem Wachstumskurs

„Am verflossenen Sonntage“: So beginnt die Neuwieder Zeitung am 12. Juli 1862 ihrer Bericht über die Gründungsversammlung der „Darlehens-Kasse“ in der Bürgermeisterei Engers. Bei der Zusammenkunft in Heimbach-Weis gab es auch einen „gediegenen und ansprechenden Vortrag des Herrn Bürgermeisters Raiffeisen von Heddesdorf“, heißt es weiter.

Und damit ist die heutige VR-Bank Neuwied-Linz eG die älteste noch selbstständige Genossenschaftsbank, die von Friedrich Wilhelm Raiffeisen selbst mitgegründet worden ist. ulf