VOX-Küchenprofis wirbeln in der Nassens Mühle in Waldbreitbach

Ein anonymer Anruf beim Fernsehsender VOX hat Petra Nassen, Inhaberin der Nassens Mühle, reichlich Trubel im Haus beschert. Ein gutes Dutzend Leute vom Fernsehen sind derzeit da – und die beiden TV-bekannten Spitzenköche Mario Kotaska und Martin Baudrexel. Nur der dritte Star im Bunde, Ralf Zacherl, lässt sich wegen Urlaub entschuldigen. Alle drei zusammen sind die „Küchenchefs“ von der gleichnamigen Doku-Soap. Ihr Auftrag: Binnen 48 Stunden Restaurants wieder auf Vordermann bringen. Derzeit sind sind zwei von ihnen in Waldbreitbach zu Gange, um gemeinsam mit Petra Nassen an neuen Ideen zu feilen.

Foto: Ralf Grün

Waldbreitbach – Ein anonymer Anruf beim Fernsehsender VOX hat Petra Nassen, Inhaberin der Nassens Mühle, reichlich Trubel im Haus beschert. Ein gutes Dutzend Leute vom Fernsehen sind derzeit da – und die beiden TV-bekannten Spitzenköche Mario Kotaska und Martin Baudrexel. Nur der dritte Star im Bunde, Ralf Zacherl, lässt sich wegen Urlaub entschuldigen. Alle drei zusammen sind die „Küchenchefs“ von der gleichnamigen Doku-Soap. Ihr Auftrag: Binnen 48 Stunden Restaurants wieder auf Vordermann bringen. Derzeit sind sind zwei von ihnen in Waldbreitbach zu Gange, um gemeinsam mit Petra Nassen an neuen Ideen zu feilen.

„Ich war überrascht, als der Sender anrief und fragte, ob das okay wäre, wenn die Küchenchefs mal vorbeikämen“, erinnert sich Nassen. Kann ja nicht schaden, dachte sie und sagte zu: „Ich wollte ohnehin einiges ändern, also warum nicht gleich mit Hilfe der Profis.“ Gesagt, getan, alles was Petra Nassen wusste: Die Küchenprofis kommen. Als Zeitkorridor waren drei Wochen angegeben. Und siehe da, gleich zu Beginn der ersten Woche sind die beiden Köche samt Team im Wiedtal aufgekreuzt. Noch eine Überraschung für Petra Nassen.

Baudrexel und Kotaska reden nicht lange um den heißen Brei herum. Schließlich drängt die Zeit: Donnerstag, Freitag, Samstagabend – nicht mal drei Tage, dann kommen die Gäste, und dann zählt's. Schonungslos offen sprechen die Profis an, was ihnen auffällt. Meist sind es Kleinigkeiten, die aber in den Augen des Gastes große Wirkung haben können. Baudrexel nennt etwa den verbesserungswürdigen Eingangsbereich.

Ein gravierenderes Problem haben die „Küchenchefs“ auch ausgemacht: Der Genrationswechsel im Haus hat noch nicht richtig stattgefunden. Und so tauchen Schwierigkeiten in der Kommunikation auf, die sich laut Baudrexel auch auf die Speisen und damit auf die Gäste niederschlagen: „Denn ein Koch kocht nur lecker, wenn er glücklich ist. Und da müssen wir wieder hin.“

Auf dem Weg dorthin setzen Kotaska und Baudrexel zu allererst bei Petra Nassen selbst an. Sie hat gestern einen Crashkurs in Sachen Selbstbewusstsein absolviert. Einfach mal raus aus dem Alltagsstress, der die Gefahr des Verzettelns birgt. Mut zu klaren Entscheidungen finden und auch dafür, Mitarbeitern mehr zu vertrauen und Verantwortung an sie abzugeben. Baudrexel ist felsenfest davon überzeugt, dass die Inhaberin einen „Vollblutwirtin“ ist. „Nur sie lässt es noch nicht richtig aus sich raus.“ Dabei bringt sie nach Auffassung der „Küchenchefs“ alles mit: „Sie hat diese Herzlichkeit und den Humor, den ein Wirt einfach braucht. Das transportiert sie auch zu den Gästen. Wir haben uns jedenfalls gleich wohlgefühlt bei ihr.“

Und das, obwohl der Auftakt am Donnerstagabend aus Sicht der Köche nicht so rund lief. Testessen stand da auf dem Programm. Die Küchenprofis ließen Auftischen, was die Karte so hergibt. Ihr Urteil klingt hart, aber Petra Nassen kann es nachvollziehen: „Schon etwas antiquiert, mit wenig Inspiration und Pfiff.“ Beispiel: Toast Hawai. Für Petra Nassen so etwas wie ein notwendiges Übel: „Es steht schon ewig auf der Karte. Als ich es heruntergenommen habe, fragten prompt die Gäste danach. Also habe ich es wieder draufgesetzt.“ Was die Betreiberin „gelebte Wanderwirklichkeit“ nennt, geht für die „Küchenchefs“ gar nicht. Baudrexel: „Der Gast fragt doch nur nach dem Gewohnten, weil es an Alternativen mangelt.“

Die regionalen „Kräuterwind“-Gerichte auf der Karte sind ganz nach dem Gusto der Profis. Doch beim Rest ist Kreativität gefragt: „Nichts gegen gut bürgerliche Küche, aber das ,gut' muss man auch schmecken“, betont Baudrexel. Die Profis verleihen nun nicht nur der Karte, sondern auch den Gerichten einen neuen Pfiff.

Die deutlichen Worte tun mitunter weh. Aber Petra Nassen hat sich vorgenommen, das Stahlbad bei den „Küchenprofis“ durchzustehen und wertvolle Tipps für ihr Geschäft in die Tat umzusetzen.