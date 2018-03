Vorschau: Wird aus Unkeler Freibadgelände ein Bürgerpark?

Die mögliche Fusion der Verbandsgemeinden Unkel, Linz und Bad Hönningen ist für den Unkeler Bürgermeister Karsten Fehr ein Schwerpunkthema im Jahr 2018. „Chancen und Risiken einer im Ergebnis für mich noch offenen Fusion gilt es genauer auszuloten“, sagt er.

Die sinnvolle neue Nutzung des Freibadgeländes steht auf der Agenda 2018 der Verbangdsgemeinde Unkel.

Foto: Sabine Nitsch

Auch wenn die laufenden Untersuchungen, wie er sagt, ergebnisoffen sind, sieht Fehr, bei größeren Verwaltungseinheiten grundsätzliche Vorteile für Bürger und Verwaltungsmitarbeiter. Die Frage, ob sich die VG Unkel im Rahmen der Kommunal- und Verwaltungsreform an der möglichen Fusion beteiligt, werde jedoch zu gegebener Zeit von den kommunalen Ratsgremien entschieden, betont der Bürgermeister.

Als Großprojekt steht in der VG Unkel die umfangreiche und kostenintensive Renovierung des Hallenbads an. „Wir warten die Zusage entsprechender Fördergelder ab, damit wir starten können“, erläutert Fehr, der auf ein weiteres Großprojekt hinweist, das 2018 bereits fertiggestellt wird: Das Feuerwehrgerätehaus in Bruchhausen geht in diesem Jahr in Betrieb.

Was mit dem Gelände des ehemaligen Unkeler Freibads geschehen soll, steht noch nicht fest. „Ein großer Schritt zu einer sinnvollen Nutzung scheint getan: Der im vergangenen Jahr gegründete Verein ,Gemeinsam für Vielfalt' erarbeitet derzeit das Konzept eines Bürgerparks, das 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Ob der Verein den Zuschlag für die Nutzung erhält, wird jedoch der Verbandsgemeinderat in enger Abstimmung mit dem Stadtrat Unkel zu entscheiden haben“, so der VG-Chef, der noch mehr Positives für das angelaufene Jahr ankündigt. Dank des Engagements des Senioren- und Behindertenbeirats nimmt der Bürgerbus seinen Betrieb auf. Außerdem wurden die Grundsteine für verschiedene öffentliche Einrichtungen gelegt, die 2018 nach umfänglichen Bauarbeiten in die Nutzung gehen. „Hierzu zählen unter anderem das Dorfgemeinschaftshaus Bruchhausen und der neue Unkeler Sportplatz. Auch stehen die Zeichen gut, dass in der Erpeler Grundschule nach der langwierigen und tief greifenden Sanierung bis zum Jahresende 2018 wieder Unterricht ohne Baulärm stattfinden kann“, meint Fehr und fährt fort: „Die Grundeigentümer in der Unkeler Innenstadt haben 2018 die Möglichkeit, Fördermittel für Maßnahmen an ihren Gebäuden zu beantragen, der Schandfleck der ehemaligen Löwenburg soll endlich beseitigt werden.“ Er werde die Stadt bei der Suche nach einer sinnvollen Nachfolgenutzung tatkräftig unterstützen, verspricht der VG-Chef.

Fehr hat auch noch einem Wunsch, der gleichzeitig ein Lob für die Unkeler Bürger beinhaltet: „Ich hoffe, dass das ehrenamtliche Engagement nicht nachlässt. Egal, ob beim DRK, bei der Feuerwehr, im Willy-Brandt-Forum, in der Integrationsarbeit, beim Bürgerbus, in den Vereinen oder in der Kommunalpolitik: In vielen gesellschaftlichen Bereichen sind die Menschen ehrenamtlich tätig und verdienen unsere große Anerkennung.“

Und auch geheiratet werden kann in Unkel jetzt sehr stilvoll. Im Trauzimmer der Unkeler Burg können sich 2018 Brautleute das Ja-Wort geben.

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch