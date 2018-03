Vorschau: Leubsdorf feiert, Vettelschoß baut Schulden ab

Aus unserem Archiv

Leubsdorf/Vettelschoß

Leubsdorf hat bereits in den Erhalt seiner Grundschule investiert. Aber auch 2018 will die Ortsgemeinde wieder Geld in die Bildungsstätte stecken. „Vergangenes Jahr wurde in die Schimmelsanierung, die Trockenlegung von Außenwänden und Änderung der Dachentwässerung investiert, jetzt steht die Sanierung des Mehrzweckraums unserer Grundschule an. Die Kosten werden rund Kosten 110.000 Euro betragen“, erläutert Ortsbürgermeister Achim Pohlen und ergänzt: „Wir gehen jedoch von einer Förderung des Landes von 90 Prozent aus.“ Die Grundschule soll auch eine neue Küche bekommen und mit Breitband im Rahmen des Kreisprojekts versorgt werden. „Auch im Bürgerhaus soll ein Wlan-Zugang installiert werden. Außerdem wollen wir in das Konzept zur Erstellung eines Bebauungsplans innerhalb des bestehenden Flächennutzungsplans einsteigen“, skizziert der Ortschef, was 2018 in Leusbdorf noch ansteht. Je nach Renovierungsfortschritt werde allerdings auch der zugesagte Investitionskostenzuschuss für den Kindergarten fällig, was den Leubsdorfer Etat belaste.