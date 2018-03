Vorschau auf 2018: Lebenswerte Dörfer sind das Ziel

Wenig Großprojekte, aber viele kleine Aufgaben werden die Gemeinden im Puderbacher Land 2018 in Bewegung halten. Auch Niederhofen, Oberdreis, Ratzert und Urbach haben sich ihre Aufgabenliste geschrieben.

Die nackte Stützwand in Niederhofen gefällt der Gemeinde so nicht. Der einheimische Künstler Reinhard Zado möchte sie gestalten.

Foto: Gemeinde

In Niederhofen ist man trotz klammer Kassenlage „positiv gestimmt“, wie Ortsbürgermeister Jürgen Kuhlmann die Lage beschreibt. So will die Gemeinde 2018 die schon begonnene energetische Sanierung des Bürgerhauses zu Ende führen, auf der Arbeitsliste stehen neben der Heizungsanlage noch neue Fenster und Eingangstüren, eine neue Dämmung und LED-Beleuchtung. Letztere soll auch in den Gemeindestraßen leuchten: Bis zum Jahresende wollen die Niederhofener die Umrüstung der Straßenbeleuchtung abschließen, das Projekt wird aus dem Kommunalen Investitionsförderprogramm – kurz KI 3.0 – gefördert. Derweil macht sich die Gemeinde schon Gedanken um die Ausweisung neuer Bauplätze: Im Baugebiet „In den Eichen“ sind nur noch zwei von mehr als 20 Grundstücken zu haben, die Gemeinde freut sich über konstante Einwohnerzuwächse und einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen und will auch künftig mit genug Bauland bereithalten. Vorher steht aber noch die Ortsdurchfahrt Richtung Raubach auf der Arbeitsliste: Nachdem die Straße komplett saniert wurde, ist noch eine unansehnliche Stützwinkelwand am Rand der K 123 übrig geblieben. Oberhalb der grauen Mauer hat die Gemeinde schon für Bepflanzung gesorgt, aber auch die hässlichen Steine selbst sollen nicht so bleiben und im Laufe des Jahres mithilfe des Niederhofener Künstlers Reinhard Zado neu gestaltet und mit ansprechender Farbe versehen werden.

Für Oberdreis wird 2018 ein vergleichsweise ruhiges Jahr. Die großen Bauprojekte an den Bürgerhäusern sind abgeschlossen und nach der erfolgreichen Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ will die Gemeinde die nächsten Monate für die Feinarbeit nutzen: Bis zum Sommer, so berichtet Ortsbürgermeister Dieter Klein-Ventur, soll die ganze Gemeinde über schnelles Internet verfügen, sodass die Oberdreiser anfangen können, öffentliche Hotspots zu installieren. Die sind vorgesehen für die Bürgerhäuser in Oberdreis und Lautzert, für das Sportlerheim in Lautzert und für den Bereich zwischen Jugendheim und Backes in der Oberdreiser Ortsmitte. „Ob wir alles in einem Jahr schaffen, wissen wir noch nicht“, so Klein-Ventur, „aber wir wollen auf jeden Fall anfangen.

In Ratzert hat das Wetter der ersten Wochen seit dem Jahreswechsel schon eine große Aufgabe für 2018 vorgegeben: „Wir hatten sehr viel Windwurf im Gemeindewald, es wird lange dauern, das aufzuarbeiten“, berichtet Ortsbürgermeister Gerd Schumacher. Ansonsten will die Gemeinde versuchen, ihr Geld zusammenzuhalten: Nach der Umrüstung der Heizungsanlage im Dorfpavillon steht vorerst nur die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf der Wunschliste. Dieses Projekt wollen die Ratzerter nun nach und nach angehen und ansonsten schauen, was das Jahr im Tagesgeschäft mit sich bringt.

Auch in Urbach hat man sich für 2018 keine großen Vorhaben auf die Fahnen geschrieben: „Wir wollen das Bestehende pflegen, aber erst mal nichts Neues hinzufügen“, erläutert Ortsbürgermeisterin Brigitte Hasenbring. Mit Dorfgemeinschaftshaus und Haus am Hochgericht, Sportplatz und Freibad, Mehrzweckhalle und Weiher hat die Gemeinde einfach schon viel Infrastruktur, die in Ordnung gehalten werden will. Zudem geht Urbach dieses Jahr in den Planungsmodus: 2019 steht der 50. Geburtstag der Gemeinde in ihrer heutigen Form an, nachdem Urbach 1969 aus Kirchdorf und Überdorf zusammengeschlossen wurde. „Wir werden überlegen, ob und wie wir das feiern wollen“, kündigt die Ortschefin an. So hat die Gemeinde auf jeden Fall noch genug Zeit für ihre Planung.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler