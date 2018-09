Vorfall vor Neuwieder Kita im Mai: Polizei warnt vor "Kinderansprecher"

Mai 2018: Die Neuwieder Polizei warnt vor einem „Kinderansprecher“. Bürgermeister Michael Mang bestätigte am Dienstag gegenüber der RZ, dass die Verwaltung ein entsprechendes Schreiben an sämtliche Grundschulen und Kindergärten im Stadtgebiet geschickt hat mit der Bitte, Kinder und Eltern zu sensibilisieren.

Grund dafür ist, dass die Polizei vor knapp zwei Wochen auf eine verdächtige Person aufmerksam geworden ist, die sich in der Nähe der Kita „Am Schlosspark“ aufgehalten und Kinder angesprochen hat. Eine Erzieherin wusste zu berichten, dass der „ältere Mann“ dort mehrfach mit seinem Auto gestanden und laute Kindermusik gespielt hat. Auch habe er versucht, mit Kindern in Kontakt zu treten. Hinzu kommt, dass der Mann, der im Kreis, aber nicht in der Stadt Neuwied lebt, in Rheinbrohl öfter bei Veranstaltungen aufgefallen ist. So hat er zum Beispiel bei Einschulungen in der Kirche immer in der ersten Reihe gesessen und die Kinder angestarrt.

Nach Auskunft der Polizei ist der Mann bei den Inspektionen in Neuwied und Linz bereits bekannt. Er sei häufiger dadurch aufgefallen, dass er vor Einkaufsmärkten, Restaurants, Imbissen oder Personengruppen laute Musik aus seinem Fahrzeug abspielte. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Führerscheinstelle informiert. Nach aktuellen Erkenntnissen gehe aber keine unmittelbare Gefahr von ihm aus. Die Polizei ihn vor Ort auf sein Verhalten angesprochen, woraufhin er sich zunächst uneinsichtig zeigte, dem erteilten Platzverweis für sämtliche Kitas und Grundschulen aber dann doch nachkam. Wie Mang zu berichten wusste, habe ihm der Beamte dessen Einhaltung „nachdrücklich“ ans Herz gelegt. „Wir können mit dem Thema nur offen umgehen, die Eltern aufmerksam machen und mit den Kindern präventiv arbeiten, ihnen zeigen, wie man in solchen Situationen reagiert“, sagte der Bürgermeister.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh