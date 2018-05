Die kfd in Dattenberg blickt in diesem Jahr auf ihr 100-jähriges Bestehen zurück. Das Jubiläum feiern die Frauen am Dreifaltigkeitssonntag. Sie gestalten am 27. Mai die Messe mit Pastor Lothar Anhalt. Musikalisch umrahmt wird sie mit Beiträgen der Dattenberger Chöre „Belcanto“ und „Cäcilia“. Beginn ist um 9.30 Uhr. Anschließend gibt es einen Sektumtrunk und ein gemütliches Beisammensein mit einem Rückblick auf die 100-jährige Vereinsgeschichte.

Nachdem sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland die ersten Müttervereine bildeten, gründeten die Dattenberger Frauen am 27. Januar 1918 ihren christlichen Mütterverein. „Der Hintergedanke des Zusammenschlusses war die ...

Lesezeit für diesen Artikel (354 Wörter): 1 Minute, 32 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.