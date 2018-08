Eine Geisterfahrerin hat am Samstagnachmittag die Neuwieder Polizei in Atem gehalten. Die 83-jährige Neuwiederin war auf der B 256 zwischen der Anschlussstelle Melsbach und der Rheinbrücke unterwegs und verursachte der Polizei zufolge beinahe mehrere Unfälle. Bei Eingang der Meldung konnten die Beamten zunächst nicht die alte Dame ausmachen. Das war erst im Nachgang möglich, als sich ein Zeuge meldete, der sowohl das Kennzeichen der Geisterfahrerin als auch ein Nummernschild mindestens eines Geschädigten mitteilte. Außerdem hatte er ein Video gemacht. Als Grund fürs Falschfahren gab die Seniorin an, ihr Navi habe sie falsch geleitet. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen sie auf den Weg gebracht und beschlagnahmte vorläufig ihren Führerschein.

Weitere Zeugen und Geschädigte werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter Telefon 02631/8780 oder E-Mail an pineuwied.wache@polizei.rlp.de zu melden.

