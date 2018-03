Von Bangkok bis Phuket: Neuwieder fährt 958 Kilometer durch Thailand

Für Conrad Lunar könnte der nächste Raiffeisentriathlon schon morgen kommen. Der Neuwieder, der im vergangenen Jahr bei der Premiere in der Staffel gewann, ist im Moment topfit. Hinter ihm liegt nämlich eine äußerst außergewöhnliche Vorbereitungstour: Gemeinsam mit Ironmanlegende Jürgen Zäck und 13 weiteren Teilnehmern aus aller Welt ist er quer – oder geografisch korrekter: längs – durch Thailand gefahren. 958 Rad-Kilometer in acht Etappen, dem Waschküchenwetter in Südostasien zum Trotz.

„Ich hatte erst Bedenken, ob man auf thailändischen Straßen Spaß mit dem Rennrad haben kann“, gibt Lunar zu und ergänzt, dass auch die Vorbereitung nicht ideal war. Das schlechte Wetter in Deutschland hatte kein optimales Training zugelassen. Trotzdem meldete er sich an und stürzte sich schließlich voller Enthusiasmus in das große Abenteuer. Er sollte es nicht bereuen.

Nach einem Tag in der Hauptstadt Bangkok ging es für die Teilnehmer – Lunar war mit seinen 34 Jahren übrigens der jüngste – mit dem Bus nach Petchaburi, um dort auf die erste Etappe in Richtung Hua Hin zu fahren: 73 Kilometer, ehe das älteste Seebad Thailands zu Entspannung einlud.

Die nächsten drei Etappen führten entlang der Küste bis hin nach Chumphon, dann folgte ein Ruhetag. „Da ich gemerkt habe, dass mir das heiße Klima und der Radkurs liegen, habe ich mich natürlich für jeden Extrakilometer entschieden, den man in dieser tollen Umgebung fahren konnte“, berichtet der Neuwieder begeistert.

Das Besondere in Thailand, so ergänzt er, seien für ihn Linksverkehr sowie die vielen Hunde und die „Schweller“ auf der Straße gewesen. „Schon nach kurzer Zeit bestand der Wortschatz auf den schnellen Touren aus ,keep left, dogs and bumps'“, erzählt Lunar.

Die Fahrt am Meer und durch die tropische Vegetation, vorbei an Tempeln, Elefanten und Garnelenfarmen, an Ananas-, Mango-, Bananenbäumen sowie Kokosnusspalmen und Gummibaumplantagen sei ansonsten „absolut faszinierend“ gewesen. „Das war schon etwas ganz anderes als die gewohnten Touren an Rhein und Mosel, in Westerwald, Eifel, Taunus und Hunsrück“, freut er sich und berichtet weiter, dass Zäck zusätzlich zu den täglichen Radkilometern auch Lauf- und Schwimmtrainings angeboten hat, um den Triathleten unter den Teilnehmern eine optimale Vorbereitung für anstehende Wettkämpfe zu geben. „Sinnvoll war es zudem, die sportliche Belastung durch ein erfrischendes Bad im Meer oder eine Massage zu ergänzen. Dafür ist Thailand ja berühmt“, erzählt Lunar.

Nach dem aktiv genutzten Ruhetag stand die Königsetappe mit 140 Kilometern Länge an. Von der Ostküste ging es über Kuraburi und einen wunderschönen Zwischenstopp in einem „Urwaldhotel“ an die Westküste nach Khao Lak. „Teilweise schon etwas müde, aber dann doch wehmütig“, so Lunar, ging es schließlich auf die letzte Etappe Richtung Phuket. „Noch einmal hieß es die Koffer in den Verpflegungsbus packen, dessen Team uns all die Tagen so toll betreut hatte, denn bei jeder Pause war dafür gesorgt, dass es Erfrischungstücher, etwas zu essen und kalte Getränke gab“, erzählt der Neuwieder.

„Es war ein wirklich tolles Erlebnis, das ich jedem Radsportbegeisterten nur zur Nachahmung empfehlen kann“, bilanziert Lunar und berichtet, dass die Organisatoren auf die individuellen Fähigkeiten der Teilnehmer – der älteste war 70 Jahre alt – Rücksicht genommen haben. Wer schnell fahren wollte, fand sich dann eben auch in der schnellen Gruppe wieder. Von daher eignet sich die Tour wirklich für jeden!“ sagt Lunar und schließt: „Ich würde es jederzeit wieder machen und überlege schon, ob ich mich für die Tour im nächsten Jahr anmelde.“

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh