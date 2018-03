Vom Lkw abgedrängt: Auto landet auf der A 3 in der Böschung – Fahrer schwer verletzt

Königswinter/Kreis Neuwied – Schwerer Unfall auf der A 3: Ein Pkw ist in Höhe Königswinter-Bellinghausen in die Seitenböschung geschleudert worden. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Ein mit zwei Personen besetzter Pkw ist am Donnerstagabend auf der Autobahn A 3 in Höhe Königswinter-Bellinghausen nach einem Verkehrsunfall in die Seitenböschung geschleudert worden. Der Fahrer wurde hierbei schwer, der Beifahrer leicht verletzt. Zur schonenden Rettung des Fahrers aus dem Unfallwrack setzte

die Freiwillige Feuerwehr Königswinter technisches Gerät ein.

Die Feuerwehr wurde gemeinsam mit dem städtischen Rettungsdienst um 17.44 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A 3, Fahrtrichtung Köln, in Höhe der Ortslage Bellinghausen alarmiert. Bei einem Überholvorgang eines Lkw durch einen Pkw war es zu einer Berührung gekommen, sodass im weiteren Verlauf der Mittelklassewagen in die Böschung geschleudert wurde.

Der Beifahrer konnte selbstständig das Fahrzeugwrack verlassen und wurde bei Eintreffen der Rettungsdienste bereits von Ersthelfern außerhalb versorgt. Der Fahrer des Wagens war nicht eingeklemmt. Zur schonenden Rettung des Patienten entschieden sich die Einsatzkräfte jedoch zum Einsatz von technischem Gerät, bevor der junge Mazedonier nach rund 30 Minuten zur weiteren Behandlung in den Rettungstransportwagen getragen werden konnte. So entfernten die Kräfte des Löschzugs Ittenbach das Dach mittels hydraulischen Schneidgeräts. Zeitgleich wurden Betriebsmittel durch die Feuerwehr aufgenommen und der Brandschutz sichergestellt.

Während Rettungs- und Bergungsarbeiten blieben zwei Fahrspuren in Fahrtrichtung Köln gesperrt. Im Urlaubs- und Berufsverkehr bildete sich ein langer Stau. Im Einsatz befanden sich 19 Kräfte des Löschzugs Ittenbach unter Leitung von Brandinspektor Michael Klingmüller. Weitere Unterstützung durch alarmierte Wehrleute des Löschzugs Uthweiler war nicht mehr notwendig.