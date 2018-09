45.118,88 Euro Verlust hat die Neuwieder Volkshochschule (VHS) im vergangenen Jahr geschrieben und damit satte 314.181,12 Euro weniger Verlust eingefahren als eigentlich geplant. Das sorgte im Neuwieder Stadtrat für zufriedene Gesichter. SPD-Sprecher Sven Lefkowitz, der für alle Fraktionen sprach, nannte die Entwicklung bei der städtischen Bildungseinrichtung sogar „sensationell“. Zum wiederholten Male habe die VHS besser abgeschlossen als erwartet. „Wenn das so weiter geht, verdienen wir am Ende noch Geld“, sagte er – ohne das wirklich ernst zu meinen. Denn Lefkowitz erinnerte auch daran, dass eine VHS ein „elementarer Bestandteil der örtlichen Daseinsvorsorge“ ist. 2017 habe es dabei „eine reihe von Sondereffekten“ gegeben. Dazu zählte er zum einen die gute Konjunktur, zum anderen die kommissarische Leitung durch Bürgermeister Michael Mang.Die sei nicht nur erfolgreich, sondern für die VHS „praktisch kostenlos“. Dennoch könne sie keine Dauerlösung sein. „Wir werden die Besetzung der Leitungsstelle angehen“, kündigte er an.

Für ein Plus haben im vergangenen Jahr auch die ausgebuchten Integrationskurse gesorgt. Der Umsatz stieg dadurch um 176.000 Euro, die insgesamt erteilten Unterrichtsstunden haben sich um 1020 auf 23.162 erhöht. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.