Haben Unbekannte in Vettelschoß versucht, einen Welpen zu vergiften? Das jedenfalls nimmt die Linzer Polizei an. Sie vermutet, dass die Täter auf dem Grundstück der Hundeeigentümerin einen Köder mit Schneckengift ausgelegt haben.

Die Frau hatte ihren Australian Shepherd am vergangenen Freitag in ihren Garten zum Auslauf gelassen. Wenig später stellte sie Verhaltensänderungen an ihrem Hund fest, die in Zittern und Schaumbildung endeten. ...