Tief im Bahndamm, etwa 150 Meter östlich der Erpeler Türme der Ludendorff-Brücke, liegt auf der rechten Seite des Rheins ein geheimnisvoller Gegenstand im Boden. Nahe der B 42 haben Kampfmittelexperten anlässlich der Absicherung von laufenden Bauarbeiten in rund fünf Meter Tiefe einen etwa eineinhalb Meter langen metallischen Gegenstand geortet. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich dabei um eine Weltkriegsbombe handeln könnte. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges war die Ludendorff-Brücke, die als eine Schönheit unter den Rheinbrücken galt, ein umkämpftes Ziel − und es wäre nicht der erste Blindgänger, der in ihrem Umfeld gefunden wurde. Am 18. Februar 2004 mussten weite Teile von Remagen geräumt werden, als in einem Neubaugebiet westlich der Brücke ein amerikanischer Blindgänger entschärft wurde.

Nach der Eroberung der intakten Ludendorff-Brücke durch die Amerikaner am 7. März 1945 flog die Luftwaffe heftige Angriffe auf das Bauwerk. Die US-Soldaten konnten im Erpeler Tunnel vor der ... Nach der Eroberung der intakten Ludendorff-Brücke durch die Amerikaner am 7. März 1945 flog die Luftwaffe heftige Angriffe auf das Bauwerk. Die US-Soldaten konnten im Erpeler Tunnel vor der ...

Lesezeit für diesen Artikel (699 Wörter): 3 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.