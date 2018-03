Verbandsgemeinde Asbach: Bürgerbus und Vereinskümmerer sollen kommen

Eine ungewöhnliche Situation herrscht zum neuen Jahr im Asbacher Land vor. Denn die finanzielle Situation der Verbandsgemeinde ist dank sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen zwar gut, wofür das Geld ausgegeben werden kann und soll, muss aber noch in einem neuen Doppelhaushaltsplan festgelegt werden. Wegen der Übergabe des Bürgermeisteramts von Lothar Röser an Michael Christ wurden die Planungen und Beratungen komplett ins neue Jahr verschoben, berichtet der neue Verwaltungschef.

„Jetzt im Januar stehen erst einmal die Vorberatungen mit den Fraktionen an“, sagt Christ im RZ-Gespräch. Verabschiedet werde der Etat dann frühestens im Februar, eher erst im März. Ideen hat der neue Bürgermeister aber schon im Köcher. Mit dem Zahlenwerk will er die Weichen für die Erfüllung zentraler Wahlkampfversprechen stellen: Vorschlagen wird er daher Ansätze für die Etablierung eines Bürgerbusses, der besonders älteren Menschen zu mehr Mobilität verhelfen soll und eines Vereinskümmerers, der das Ehrenamt in Sachen Bürokratie entlastet. Um beide Projekte kümmern soll sich federführend der neue Leiter der Abteilung Bürgerdienste. Die entsprechende Halbtagsstelle ist bereits im Mitteilungsblatt der VG ausgeschrieben.

Ein weiterer Punkt in Christs Wahlkampf war die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung. „Hierzu würde ich gern schon ein Modell verabschieden lassen, damit wir handlungsfähig sind, wenn ein Praxiswechsel ansteht“, erklärt der 49-Jährige. Dazu gehöre auch eine Analyse der Situation.

Auf die Fahne geschrieben hat Christ sich auch eine Weiterentwicklung der Betreuenden Grundschulen (BGS). An oberster Stelle stehen für ihn dabei Angebote zur Ferienbetreuung für Neustadt und Asbach, an denen es bislang gefehlt habe. „Das ist eine ganz dringende Aufgabe bei mehr als 100 angemeldeten Kindern. Wenn da einer aus Strauscheid morgens sein Kind nach Kölsch-Büllesbach fahren muss, finde ich das unmöglich“, betont der Bürgermeister. Eine bauliche Erweiterung sei zudem in Windhagen nötig, wo die BGS noch in Containern untergebracht ist. „Das ist keine Dauerlösung, auch weil wir sehr viel Miete für die Container zahlen“, sagt Christ.

Für zwei laufende Projekte stehen die Mittel unterdessen schon zur Verfügung. In Kölsch-Büllesbach wurde bereits mit der Erweiterung des Feuerwehrhauses begonnen, bei der unter anderem getrennte Umkleidebereiche für Männer und Frauen geschaffen werden. In die Sanierung des Altbaus und den Anbau fließen insgesamt circa 530.000 Euro. Anlaufen soll 2018 außerdem die Erweiterung der Grundschule Jungeroth. 765.000 Euro stellt der Bund dafür aus Mitteln des Kommunalen Investitionsstocks 3.0 zur Verfügung. Die verbleibenden Kosten schätzt Christ auf 500.000 bis 600.000 Euro, die aber noch durch eine Landesförderung reduziert werden.

Sichtbar werden im Asbacher Land im neuen Jahr außerdem hohe private Investitionen. In Buchholz siedeln sich ein Einkaufsmarkt sich der Barfußschuhhersteller Leguano mit seiner Firmenzentrale an, in Neustadt entsteht ein neues Einkaufszentrum.

Von unserem Redakteur Michael Fenstermacher