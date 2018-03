Vandalismus in Feldkirchen: Schmierfinken besprühten 25 Autos

Einen üblen Scherz haben sich Unbekannte in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember in Feldkirchen erlaubt. Wie die Polizei nun mitteilte, wurden insgesamt 25 Fahrzeuge in dem Neuwieder Stadtteil mit Farbe beschmiert. Außerdem wurden an einem Imbiss Rollläden besprüht, ein Blumenkasten zerstört sowie ein Straßenschild verunstaltet.

Mit unterschiedlichen Farben wurde kürzlich eine ganze Reihe von Autos in Feldkirchen besprüht. Die unbekannten Täter machten auch vor den Nummernschildern nicht Halt. Am Rollladen eines Imbisses hinterließen die Schmierfinken ebenso ihre Spuren. Foto: Privat

Zum Teil konnten die Schmierereien laut Polizeiangaben entfernt werden, an anderer Stelle indes entstanden bleibende Schäden. Gezielte Hinweise auf die Täter gibt es bisher noch nicht. Anwohner berichteten lediglich von einer Jugendgruppe, die in der Nacht lautstark durch die Straßengezogen war.

Zu den Geschädigten gehört auch Cornelius Kreher. Er konnte seinen Augen kaum trauen, als er sonntagmorgens um 8 Uhr aus dem Fenster blickte: „Ich habe etwas Farbiges am Auto gesehen und dachte erst, da hätte jemand was drangeklebt.“ Doch es handelte sich um Sprühfarbe, die auf den Scheiben und dem Autolack verteilt war. Zudem fand Kreher Reste von Feuerwerkskörpern in und rund um den Auspuff. „Die haben da wohl Böller reingesteckt und Raketen dort gezündet.“ Auch das Auto seiner Frau hatte etwas abbekommen. Tonfiguren aus dem Garten fand Kreher in Scherbenform auf der Straße, eine Laterne tauchte gar nicht mehr auf. „Das war schon eine richtige Rundumnummer bei uns“, meint Kreher.

Böller um 5 Uhr nachts

Als Falk Meurer von seinem Freund Fotos des beschmierten Autos zugeschickt bekam, meinte er noch: „Schön bunt.“ Doch das Lachen blieb ihm im Halse stecken, als er nach seinem eigenen Auto schaute. „Bei uns in der Pestalozzistraße waren eigentlich alle Autos betroffen, die draußen standen“, berichtet er. Gegen 5 Uhr nachts hatte er noch lautes Böllern gehört, war aber selbst nicht rausgegangen. „Es ist der Tag vor Silvester. Da macht man nicht wegen jedem Knall die Tür auf“, beschreibt Cornelius Kreher die Situation.

Beide sind stinksauer auf die Verursacher: „Das ist eine ganz feige Nummer. Selbst wenn man alkoholisiert ist, gehört denjenigen der Kopf gewaschen, die so eine Aktion durchziehen“, meint Kreher. Von den Autoscheiben konnte er die Farbe entfernen, doch was den Rest des Autos betrifft, bleibt wohl nur die Fahrt in die Werkstatt. Mit rund 2500 bis 3000 Euro muss Kreher laut einem hinzugezogenen Lackierer für die Reparatur rechnen. Auch die besprühten Nummernschilder müssen ausgetauscht werden. Nicht bei jedem Betroffenen kommt die Versicherung für die Schäden auf: „Vandalismus ist nur bei der Vollkasko drin“, erklärt Falk Meurer verärgert. Er hofft deshalb ebenso wie Kreher darauf, dass die Täter dingfest gemacht werden können.

Videoaufzeichnung macht Hoffnung

Die Polizei war einige Zeit im Einsatz, um Spuren zu sichern, außerdem gibt es einige Hinweise aus der Bevölkerung, die vorliegen. Unter anderem besteht auch die Vermutung, dass es sich bei den Buchstaben, die auf einen Rollladen gesprüht wurden, um Initialen handeln könnte. Die größte Hoffnung liegt laut Kreher jedoch in der Auswertung von Videoaufnahmen, die von der Kamera an einem Getränkemarkt gemacht wurden. „Vielleicht haben wir so eine Chance, sie zu erwischen“, meint Kreher.

Hinweise in diesem Fall an die Polizeidirektion Neuwied unter Telefon 02631/878-0 oder per E-Mail an www.polizei.rlp.de/pd.neuwied