US-Investor kauft Reuther

„Beginn einer neuen Ära“ titelt das US-Unternehmen in seiner Presseerklärung. Dabei endet in Neuwied auch eine fast 100-jährige Tradition.

Wenn das Kartellamt zustimmt, ist bereits in wenigen Wochen ein Tochterunternehmen der Sun European Partners Eigentümer des Neuwieder Traditionsunternehmens Reuther Verpackung. Der Kaufvertrag ist bereits unterzeichnet.

Sun European Partners ist der europäische Berater von Sun Capital Partners, einem Investmentunternehmen mit Sitz in den USA. Das Unternehmen bezeichnet sich auf seiner Internetseite ( www.suncappart.com) als eine „führende private Investmentgesellschaft, die sich auf fremdfinanzierte Übernahmen sowie auf Aktien-, Anleihe- und andere Investitionen in marktführenden Unternehmen konzentriert“.

Laut Pressemitteilung des Unternehmens Reuther sind durch die Übernahme der Gesellschafteranteile von Dr. Bernhard Reuther und Helene Reuther durch den Investor die Standorte des Unternehmens in Neuwied und im polnischen Torun „langfristig gesichert“. Über die Zukunft des Standortes an der US-amerikanischen Ostküste verrät die Pressemitteilung nichts.

