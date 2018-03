Urbach: Mehr als 4000 Menschen sehen Weiher in Flammen

Es war der absolute Härtetest für alle, die mit der Organisation des Sommerevents „Weiher in Flammen“ in Urbach zu tun hatten: Am Samstagabend kamen weit über 4000 Menschen auf das Gelände rund um den idyllischen Weiher und brachten die fünfte Auflage des Festes an die Kapazitätsgrenzen. Doch die Veranstalter Frank Schneider und Marion Eich vom Urbacher Weiherstübchen reagierten besonnen.

Von unserer Mitarbeiterin Andrea Niebergall

Kurz wägten sie ab, die Tore zu schließen, entschieden sich dann aber dafür, stattdessen das Feuerwerk zeitlich ein wenig vorzuziehen. Da hinterher vor allem Familien mit kleineren Kindern den Heimweg antraten, entspannte sich die Situation von selbst und einer fröhlichen Partynacht am Weiher stand nichts mehr im Wege.„Die sind tatsächlich mit Bussen gekommen“, schüttelte Schneider fassungslos den Kopf. „Die Fangemeinde wird immer größer. Das ist einerseits ja toll, anderseits müssen wir das ja auch stemmen können.“ Da entzerrten auch zugkräftige Parallelveranstaltungen wie „Rhein in Flammen“ in Koblenz nicht die Menschen schätzten das heimelige Ambiente am Weiher in Urbach. Cocktailbars, Bierbrunnen, viele Sitzgelegenheiten und kuschelige Ecken, dazu lodernde Feuerschalen am Ufer sorgten für die ideale Umgebung. Die Band „GnX“ spielte auf der Bühne, während sich der Schein von tausend Lichtern im Weiherwasser spiegelte.Als besondere Attraktion hatten die Veranstalter die „Titanic“ gebucht ein zweistöckiges Partyschiff, das als Bar am Weiherufer aufgebaut war und die Menschen mit Rumpunsch versorgte. Von dort gab es den absoluten Sahneblick auf das Feuerwerk ganz ohne Untergangsgefahr.Mit Aaahs und Oooohs verfolgten die Menschen die Feuershow am Himmel und standen dabei dicht an dicht wie bei einem Rockkonzert. Zu stören schien das niemanden. Fremde kamen miteinander ins Gespräch und waren sich einig: „Das hier ist einfach eine tolle Sache. Vor allem für Urbach, weil hier doch sonst eher wenig passiert.“Eine Familie aus Dernbach erklärte sinnig, warum für sie „Weiher in Flammen“ die Großveranstaltung „Rhein in Flammen“ geschlagen hatte: „Wir wollten eigentlich nach Koblenz, aber wir waren zu spät. Jetzt sind wir das erste Mal hier in Urbach und finden es toll: Hier ist alles auf engerem Raum, man findet sich gut zurecht, kann gut gucken. Wir kommen wieder!“Wieder kamen auch viele am Sonntag, als das Fest bei Tageslicht und wunderbarem Sommerwetter weiterging. „Endlich mal kein Regen“, freuten sich Schneider und Eich, die nach diesen beiden Tagen zusammen mit ihrem vielköpfigen Helferteam sicher eine Ruhepause gebrauchen können.