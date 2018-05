„Zoff im Weinberg“ heißt das neue Musical aus der Feder von Friedemann Scheffler, das an diesem Sonntag, 27. Mai, in der evangelischen Kirche Unkel im Rahmen des Gemeindefestes uraufgeführt wird. Die Zuhörer erwarten rockige Töne und eine Geschichte, die angesichts der Debatte um das bedingungslose Grundeinkommen durchaus aktuell ist. „Es handelt sich um ein Gleichnis für das Reich Gottes, in dem alle gleich sind und der Verdienst keine Rolle spielt“, erläutert der Erpeler. „Ich habe versucht, diese Thematik in die Gegenwart zu transportieren“, ergänzt der Musiker, Komponist und Texter.

Die Handlung des rund 90-minütigen Musicals spielt in Unkel. Es ist Samstag, und der Weinbergsbesitzer muss dringend seine Trauben pflücken, weil sie sonst vom angekündigten Hagelschauer zerstört würden. Allein aber ...

Lesezeit für diesen Artikel (479 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.