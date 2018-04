Ein Traum ist für den FC Unkel 1980 wahr geworden. Der „Acker“, wie der marode Unkeler Fußballplatz bisher genannt wurde, ist Geschichte. Der verschlissene Tennenplatz, auf dem sich mancher Kicker eine Verletzung zuzog, ist einem modernen Hybridrasenpatz gewichen. Herzstück ist ein 90 mal 60 Meter großes Fußballfeld, das ist in diesem Fall eine Mischung aus Kunst- und echtem Rasen ist. Der Platz, der auch für den Schulsport genutzt wird, hat jetzt eine zweispurige Kunststofflaufbahn, vier 100-Meter-Sprintstrecken, zwei Kugelstoßkreise und eine Weitsprunganlage. 776.000 Euro wurden in die Sanierung gesteckt. 113.400 Euro gibt es an Fördermitteln. Vier Sportvereine haben sich außerdem verpflichtet, 100 000 Euro in den kommenden vier Jahren zur Sanierung des Platzes beizusteuern. Dazu gehören der FC Unkel, der SV Ataspor Unkel, der SV Unkel aber auch der TuS Erpel, dessen Leichtathleten in Unkel trainieren. „Der eigens in Leben gerufene Förderverein hat bereits rund 60 Prozent der Summe als Spenden gesammelt“, zieht der Vorsitzende des FC Unkel, Dieter Wallek, eine Zwischenbilanz.

Neben dem Hybridrasen-Spielfeld entstand ein Kleinspielfeld mit Kunstrasenbelag. „Der Förderverein hat noch einmal tief in die Tasche gegriffen und sich bereit erklärt, zusätzlich zu den 100.000 Euro Eigenanteil, weitere 22.000 ...

