In Lokalderbys kämpfen sie um jeden Grashalm, doch an diesem Sonntag gibt es für die Kicker des SV Ataspor und des FC Unkel, des FV Erpel und des SV Rheinbreitbach nur ein Motto: „In den Farben getrennt, aber in der Sache vereint“. Diese gemeinsame Sache, das ist schnelle und unbürokratische Hilfe und Anteilnahme für die Familie der 17-Jährigen Unkelerin, deren gewaltsamer Tod in St. Augustin die Kleinstadt diese Woche in Schockstarre versetzt hat. Innerhalb von sechs Tagen nach dem Bekanntwerden des Verbrechens, das ein 19-Jähriger gestanden hat, haben die vier Vereine unter Federführung des SV Ataspor ein Benefizturnier auf die Beine gestellt – und gut 200 Menschen aus der Region sind trotz Regenwetter auf den Sportplatz in Rheinbreitbach gekommen, um sich mit der spontanen Aktion solidarisch zu zeigen.

In den Farben getrennt, aber in der Sache vereint: Die Kicker des SV Ataspor und des FC Unkel, des FV Erpel und des SV Rheinbreitbach haben mit dem Benefizturnier ... In den Farben getrennt, aber in der Sache vereint: Die Kicker des SV Ataspor und des FC Unkel, des FV Erpel und des SV Rheinbreitbach haben mit dem Benefizturnier ...

Lesezeit für diesen Artikel (565 Wörter): 2 Minuten, 27 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.