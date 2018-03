Trotz Regensommer: Deichwelle freut sich über Rekordbesuch

Trotz des regnerischen Sommers meldet die Deichwelle erneut einen Besucherrekord: Erstmals hat die Zahl der Gäste die Viertelmillion-Marke geknackt. Geschäftsführer Michael Krose betrachtet Zahlen üblicherweise recht nüchtern. Die Gästebilanz treibt ihm jedoch ein breites Lächeln ins Gesicht: Mit 251.700 Gästen verzeichnet die Deichwelle zum dritten Mal in Folge einen Höchststand. „Gegenüber dem Vorjahr konnten wir damit erneut um knapp 11.000 Gäste oder rund 4,5 Prozent zulegen. Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Krose.

Foto: swn

Denn im Sommer gab es einen Dämpfer für die Erwartungen: Das Freibad war alles andere als ausgelastet. „Gerade in den Sommerferien schauen wir wie alle Badbetreiber täglich in den Wetterbericht. Da gab es schlicht zu viele Regentage. Es waren dann immerhin 22.500 Besucher, aber das ist ein Viertel weniger als im Jahr zuvor.“

Im Gegensatz zu reinen Freibädern können die Schwimmer in der Deichwelle aber auf die Halle ausweichen – und dort gab es wie im Jahr zuvor einen annähernd gleich hohen Anstieg um mehr als 13.000 auf rund 199.000 Gäste. „Die vergangenen Sommer zeigten einmal mehr, dass die Konzeption als Allwetterbad goldrichtig ist. Natürlich wollen viele Familien oder Kinder sich gerade in den Sommerferien im Freibad einen schönen Tag machen. Wenn es draußen schüttet, dann geht das bei uns aber auch in der Halle.“

Wetterkapriolen als Herausforderung für Mitarbeiter

Krose betont, dass die Wetterkapriolen und die steigende Zahl der Gäste auch für die Mitarbeiter eine Herausforderung war: „Von der Aufsicht über Kasse und Reinigung bis zur Gastronomie: Alle haben sehr flexibel reagiert. Ob es nun die Einteilung der Teams betrifft, das Anpassen der Reinigungspläne oder andere organisatorische Fragen.“ Diese Dinge sollen den Badespaß nicht beeinflussen oder gar trüben.

Hinzu komme, dass das Team die Stellschrauben für die Abläufe noch besser justiert hat. Beispiel Kursprogramm: Nach wie vor sind die Angebote innerhalb weniger Stunden ausgebucht. „Wir dachten, dass wir mit 14.000 Teilnehmern 2016 schon nah am Limit sind. Wir haben dann doch noch mal sehr deutlich um 3400 zugelegt. Da müssen die Wasserzeiten für die Programme schon sehr ausgeklügelt sein“, so Krose.

Mehr als 30.000 Saunagäste

Einen großen Anteil am Besucherrekord hat auch die Sauna, die 30.100 Gäste (plus 4100) zählte. Gesundes Schwitzen ist eine Sache, aber ein neu gestalteter Ruheraum und das Kaminzimmer tragen zur Entspannung bei. Krose: „Es sind längst nicht nur Neuwieder, die zu uns kommen. Der Einzugsbereich wird immer größer und das spricht für sich.“

Die Deichwelle will für alle Schwimm- und Saunafreunde ein optimales Angebot bieten. Auch 2018 wird es wieder Sonderaktionen geben, über die regelmäßig auf der Homepage und im Newsletter hingewiesen wird. „Mit diesen Aktionen und unserem attraktiven und günstigen Gesamtangebot hoffen wir auch für dieses Jahr auf viele zufriedene Gäste.“