Für viele Kirmesjahrgänge ist der sonntägliche Umzug der Höhepunkt der Kirmes in Engers. In diesem Jahr kürte das Präsidentenpaar Ranjana Glieden-Reuschenbach und Martin Mehlhäuser allerdings das Aufhängen der Kirmeskrone zum schönsten Moment der Feierlichkeiten. „Wir waren so stolz, dass sie endlich hängt, dass wir sie endlich zeigen können, nachdem wir so lange daran gearbeitet haben“, bekannte Ranjana Glieden-Reuschenbach. Und ihr Präsidentenpendant bekräftigte diese Ansicht: „Das war ein toller Abschluss der langen Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Endlich fertig!“

Überhaupt zogen die beiden stellvertretend für ihren grün-weißen Jahrgang 1997/98 ein rundum positives Kirmesfazit: „Wunderschön, aufregend, viele neue Erfahrungen, viele Erinnerungen, die wir mitnehmen“, schwärmten die beiden. „Galaktisch, das trifft's!“ ...

Lesezeit für diesen Artikel (260 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

