Touristiker ziehen Bilanz: Rengsdorf punktet mit Wanderwegen

Wie steht es um den Fremdenverkehr im Rengsdorfer Land? Mit 16 288 Übernachtungen von Januar bis Juli verzeichneten die Gastgeber in der Verbandsgemeinde zwar weniger Gäste als im starken Vorjahr, aber mit ihrem Angebot muss sich die Region nicht verstecken. Das belegen die Erfahrungen der Tourist-Info, deren Aktivitätenbericht Judith Schnack dem Wirtschafts- und Fremdenverkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung vorstellte. Auf der Tagesordnung des Ausschusses standen außerdem noch die Etatplanung und die Optimierung der Rundwanderwege in der VG.

Foto: jn

Über zu wenig Nachfrage können sich die Mitarbeiterinnen der Tourist-Info nicht beklagen: Monatliche kommen im Schnitt rund 80 Besucher mit individuellen Fragen, darunter viele Gäste, aber auch Einheimische und Gastronomen. Am meisten interessieren die Kunden dabei Infos rund um die Wanderwege im Rengsdorfer Land, an deren Pflege und Unterhaltung die Tourist-Info gemeinsam mit den Wegewarten beteiligt ist. Besonders interessant sind dabei der Klosterweg, die Iserbachschleife und der Butterpfad.

Darüber hinaus hat das Team im letzten Jahr auch viele touristische und kulturelle Veranstaltungen entwickelt oder sich daran beteiligt: So waren die Rengsdorfer Organisatoren verschiedener Wanderungen und E-Bike-Touren, haben zum "Runden Tisch" für Gastgeber im Rengsdorfer Land eingeladen und beteiligten sich an Veranstaltungen wie dem Seniorentag in Kurtscheid oder dem Jahrsfelder Markt in Straßenhaus. Mit Veranstaltungen wie "Buch trifft Musik" mit Krimiautor Jörg Böhm bereicherten die Tourismusexperten außerdem den Kulturkalender, was sie auch 2017 wieder vorhaben. Für das kommende Jahr sind wieder verschiedene Wanderungen und Veranstaltungen in Planung, darunter auch die "RZ Matinée" der Rhein-Zeitung in Zusammenarbeit mit der Rengsdorfer Firma Lohmann & Rauscher im Juni.

In Sachen Wanderwege haben die Rengsdorfer vor, eine neue Radwegekarte aufzulegen, die Ausschilderung zu verbessern und die Rundwanderwege zu optimieren. Dazu sollen die Gemeinden angesprochen werden: Sie werden darüber beraten, welche Wege weiter unterhalten werden sollen und ob für alle eine kostspielige Zertifizierung notwendig ist. Letztere würde pro Kilometer Wegstrecke 800 Euro kosten. Unterm Strich sollen die Wanderwege für Besucher und Einheimische noch ansprechender werden.

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler