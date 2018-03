Tourismus: Buga-Boom im Kreis Neuwied ist vorbei

Die Bundesgartenschau in Koblenz hat im vergangenen Jahr einen touristischen Boom ausgelöst, von dem auch der Kreis Neuwied profitiert hat. Nimmt man die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes, dann war der große Aufschwung aber nicht von Dauer: Die Zahlen für den Zeitraum Januar bis Mai fallen in etwa auf das Niveau von 2010 zurück.

Wandern ist das Zugpferd für den Tourismus im Kreis Neuwied. Hier läuft eine Gruppe aus dem Ruhrgebiet über den Rheinsteig und genießt die Aussicht auf der Erpeler Ley. Foto: Creativ

Kreis Neuwied – Die Bundesgartenschau in Koblenz hat im vergangenen Jahr einen touristischen Boom ausgelöst, von dem auch der Kreis Neuwied profitiert hat. Nimmt man die neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes, dann war der große Aufschwung aber nicht von Dauer: Die Zahlen für den Zeitraum Januar bis Mai fallen in etwa auf das Niveau von 2010 zurück.

Von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh

So waren es in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 49 236 Gäste (darunter 6144 Ausländer), die 93 884 Übernachtungen im Kreis Neuwied buchten. Das entspricht ungefähr den 2010er-Werten (48 429/92 827). Im Vergleichszeitraum 2011 waren es dagegen stolze 59 639 Gäste mit 111 140 Übernachtungen. Doch wie sieht es in den Haupt-Tourismusgebieten unseres Kreises aus? Wir haben uns umgehört und dabei unterschiedliche Reaktionen erhalten:

In Rengsdorf könnte Cheftouristikerin Monika Edling eigentlich stolz auf die Zahlen sein. Denn für die Verbandsgemeinde ist dort eine Verbesserung um satte 26 Prozent verzeichnet. Doch Edling gibt nicht allzu viel auf die Statistik, vor allem weil viele Betriebe ihre Buchungen nicht meldeten. Und so kommt es, dass in der Statistik für ein ganzes Jahr etwas weniger als 10 000 Übernachtungen für den Heilklimatischen Kurort verzeichnet sind, Edling die Zahl aber auf 25 000 bis 30 000 schätzt. Und so verlässt sie sich nicht auf die positive Aufstellung, sondern ist sich der bestehenden Probleme bewusst. „Mit der Entwicklung bin ich nicht unzufrieden, aber dennoch sind unsere Zahlen eigentlich ziemlich bedrückend und haben sich seit dem Bürgerentscheid über ,Rengsdorf im Park' noch verschlechtert“, sagt sie und begründet das mit der Schließung von drei Ferienwohnungen seitdem. Insgesamt fehlten in Rengsdorf Betten. Auch Ehlscheid bleibe problematisch. Auf der anderen Seite gebe es aber auch Erfreuliches wie die Wiedereröffnung der Elisabethhöhe in Melsbach oder die Entwicklung der Thalhausener Mühle. Und die neu eröffneten Zwergenwege kämen toll an. „Die Leute sind begeistert“, betont sie.

In Waldbreitbach muss der neue Leiter des Touristikbüros, Florian Fark, gleich zu Beginn seiner Tätigkeit einen Rückgang um 30 Prozent hinnehmen (Januar bis Mai). Dafür hat er aber eine Erklärung: Ein Hotel mit 25 Betten hat geschlossen, und das Bildungshaus der Franziskanerinnen (84 Betten) wird noch bis Anfang des nächsten Jahres umgebaut und ist folglich nicht buchbar. „Ohne diese beiden Fälle wären wir bei plus/minus null“, glaubt Fark. Insgesamt fehlen auch ihm die Übernachtungskapazitäten. Auf der Gegenseite sind die vorhandenen Betten deshalb immerhin gut ausgelastet. Auch die Campingplätze, die in der aktuellen Statistik nicht erfasst sind, liefen gut.

In Bad Hönningen sind die Zahlen ebenfalls gesunken, was genauso am Wegfall zweier Beherbergungsbetriebe (mit 30 Betten) liegt. Laut Friedhelm Walbert sind zwischen November 2011 und Juni 2012 16 600 Übernachtungen erfasst worden. Das sind 1000 weniger als im Vergleichszeitraum. Auf der anderen Seite hat er beim Camping ein ähnlich großes Plus gezählt. Seine Einschätzung daher: „Die Entwicklung war schwierig, aber ich bin total optimistisch, dass wir insgesamt die Vorjahreszahlen erreichen werden.“ Und die bedeuteten schließlich das Ende der Talsohle für Bad Hönningen, das sich von einem Kegelklub- zum Aktivurlauberziel wandelt.

In Linz sind die Zahlen unterschiedlich. Während Thomas Herschbach für den Monat Mai allein auf einen Zuwachs von fast 15 Prozent verweisen kann, muss er für den Zeitraum Januar bis Mai ein Minus in gleicher Größenordnung zugeben. Neben der Buga spielt auch hier das Wetter eine große Rolle. Das war 2011 im Frühjahr deutlich besser, folglich kamen auch mehr Gäste. Grundsätzlich ist aber auch Herschbach mit dem Problem konfrontiert, dass ihm ein großes Hotel fehlt. „Wir bräuchten einen Betrieb mit über 80 Betten. Dann gäbe es auch die Möglichkeit, Kontingente frei zu halten und so in die Kataloge zu kommen“, berichtet er. Insgesamt klagen will er aber nicht: „Bei den Ferienwohnungen haben wir eine sehr gute Entwicklung, und wenn ich mit den Betreibern spreche, dann sind sie mit den Buchungen ganz zufrieden.“