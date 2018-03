Setzen Sie sich Ihrem Partner doch einfach mal gegenüber, strecken Sie die Hände aus und erinnern Sie sich an eine schöne, gemeinsame Begebenheit, ein verbindendes Ergebnis. Und Atmen und bewusstes Wahrnehmen nicht vergessen! Na? Spüren Sie es schon? Das Wunder, das zu fließen beginnt und auch die verfahrenste Beziehung wieder aus dem Tief rettet? Für Joana und Valentin, die da vor ihren Therapeuten Platz genommen haben, ist es nicht ganz so einfach – und dafür für die Zuschauer umso unterhaltsamer. Die tummelten sich nämlich am Sonntag zahlreich vor der Bühne im „TheARTrale“-Saal des Dernbacher Country-Hotels, um das streitlustige Ehegespann durch seine Paartherapie-Sitzung zu begleiten. „Die Wunderübung“ ist ein Stück von Daniel Glattauer, das die Theatergruppe „TheAttraktion“ inszeniert hat, komplett mit all den kleinen Beziehungsscharmützeln, die manche Paare wohl nur zu gut aus dem eigenen Eheleben kennen.

Er mag nicht reden und sie redet zu viel. Er weiß eh alles besser und sie wartet nur auf die nächste Gelegenheit zum Meckern. Joana und Valentin haben sich fast ...

Lesezeit für diesen Artikel (284 Wörter): 1 Minute, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.