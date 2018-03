Theater in Rengsdorf: Amnesie für Fortgeschrittene

„Amnesie für Fortgeschrittene“ – so heißt das aktuelle Stück der Theatergruppe in der Verbandsgemeinde Rengsdorf. Unter Leitung des Regisseurs Christian Spliethofe hat das diesjährige Ensemble bereits mit den Proben begonnen, um die Komödie von Karl-Heinz Alfred Hahn ab Freitag, 9. März, im Saal des Historischen Deichwiesenhofs in Bonefeld aufzuführen.

Die Proben haben begonnen und das Ensemble ist bald premierenbereit (hinten von links): Rita Hoffmann, Christiane Schulz-Voss, Josi Voss, Maxi Voss, Jonas Hoffmann, Celina Ehlscheid, Christian Spliethofe, (vorne:) Torsten Rüssel und Dagmar Schmidt. Foto: Theatergruppe Rengsdorf

Das Stück handelt von Alfred Heinze, der seit einem Unfall in der Klinik Bruchfeld befindet. Durch einen Schlag auf den Kopf leidet er an einer seltenen Form von Gedächtnisschwund. Immer wenn er einschläft, erwacht er anschließend als irgendeine fremde Person. In der Regel als ein Prominenter aus Funk und Fernsehen oder als bekannter Kopf der Geschichte. Und er schläft sehr oft ein. Zum Leidwesen seiner Verlobten Ulla und seiner Mitpatienten, sowie des Klinikpersonals, erinnert er sich an nichts aus seinem wirklichen Leben. So verwirrt er alle immer wieder mit seinen Kapriolen, wenn er als ehemaliger Bundespräsident, als Filmschauspieler, oder als begnadeter Sänger erwacht.

Besonders interessant wird es, als ein Dieb sein Unwesen in der Klinik treibt. Eine verschworene Gemeinschaft aus Patienten und Krankenschwester versucht mithilfe des ahnungslosen Alfreds, dem Täter eine Falle zu stellen. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, wie man es sich eigentlich gedacht hat. Auch der Polizeibeamte, Inspektor Kojambel, hat so seine Probleme mit den schillernden, immer wieder wechselnden Persönlichkeiten des Alfred Heinze. Die Theatergruppe präsentiert eine turbulente Klamotte, die geprägt ist von den witzigen Dialogen, die Patient Alfred Heinze in seinen verschiedenen Rollen zum Besten gibt. Aber auch die Jagd nach dem Dieb, den Patienten und Schwestern auf eigene Faust fassen wollen, sorgt für einen unterhaltsamen Abend.

Nach der Premiere gibt es insgesamt zehn weitere Aufführungen, fünf im März (10., 16., 18., 24. und 25.) und fünf im April (6., 7., 20., 27. und 30). Die Aufführungen finden wie gewohnt im Saal des Historischen Deichwiesenhofes in Bonefeld statt. Der Vorverkauf beginnt am Montag, 5. Februar, an den VVK-Stellen: Deichwiesenhof in Bonefeld (Tel. 02634/921.377), ED Tankstelle (Tel. 02634/8717) und Sternapotheke (Tel. 02634/1488) in Rengsdorf, Adlerapotheke Oberbieber (Tel. 02631/478 69) und Sabines Geschenk- und Handarbeitsstube (Tel. 0175/193 39 81) in Anhausen.