Einfach mal das Auto abstellen und schnell in der Apotheke etwas besorgen oder das vorbestellte Essen abholen – in der Marktstraße in Neuwied ist das momentan wegen der Baustelle nicht möglich (wir berichteten). Autofahrer, die stattdessen in der Engerser Straße ihr Auto parken wollen, sollten allerdings aufpassen, wo sie das tun. Da an der Marktkirche die Ersatzhaltestelle für die Busse eingerichtet wurde, die normalerweise zum Mini-ZOB fahren würden, herrscht in dem Bereich absolutes Halteverbot.

Trotz Schildern, die darauf hinweisen, ist es in den vergangenen zwei Wochen laut Angaben der Stadt Neuwied häufig vorgekommen, dass die Flächen zugeparkt wurden. Damit die Busse nicht mitten auf ...

Lesezeit für diesen Artikel (389 Wörter): 1 Minute, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.