Testfahrt auf der B42: Bei Baustellen sind Geduld und Zeit gefragt

Wie wirken sich Baustellen und Umleitung auf der Bundesstraße 42 auf den Verkehr aus? RZ-Redakteurin Silke Müller hat den Test gemacht. Im Auto ging es von Neuwied nach Bonn und wieder zurück.

Die Bundesstraße 42 ist ab Leutesdorf in Richtung Neuwied gesperrt. Wer die Umleitung ab Bad Hönningen fährt, muss deutlich mehr Zeit mitbringen.

Foto: Heinz Werner Lamberz/Creativ

Seit Freitag ist die Fahrbahn zwischen Leutesdorf und Neuwied-Feldkirchen aus Richtung Bonn dicht. Am Donnerstag noch hatte mich eine Baustellenampel in Leutesdorf ausgebremst. Die aber ist wegen der Sperrung der Gegenfahrbahn nun nicht mehr in Betrieb. Dennoch komme ich am Freitagabend ab Neuwied-Feldkirchen in Richtung Bonn nur langsam voran. Grund ist die Geschwindigkeitsbegrenzung von häufig 30 km/h innerhalb der Baustelle. Zum Stehen jedoch kommt der Verkehr nicht. Auf der Gegenfahrbahn befindet sich bereits eine Reihe von Baustellenfahrzeugen. Und dennoch gibt es bei Hammerstein noch reichlich Gegenverkehr. Für den ist aber spätestens am Ortseingang von Leutesdorf die Fahrt in Richtung Neuwied zu Ende. Es bleibt also nicht anderes übrig, als zu drehen und sich wieder dem Verkehr in die andere Richtung anzuschließen. Die gute Nachricht in meiner Fahrtrichtung: In Ariendorf ist um diese Uhrzeit die Baustellenampel ausgeschaltet. Sie ist nur in Betrieb, wenn der denkmalgeschützte Pegelturm saniert wird. Allerdings geht es auch dort nicht so schnell voran wie gewohnt, weil im Baustellenbereich ein Tempolimit von 50 km/h gilt.

Am Freitagmorgen in Richtung Neuwied hatte ich Glück: Die Bauampel stand auf Grün. Damit nicht genug, auch die Fahrbahn war überall frei wie an einem Sonntagmorgen. Von Lastwagen keine Spur weit und breit. Und dennoch benötigte ich 20 Minuten mehr als gewohnt. In Höhe von Schloss Arenfels stieß ich auf das erste Schild, das die Straßensperrung in Richtung Neuwied bis zum 24. Oktober ankündigt. Wer die Kreisstadt erreichen möchte, muss der Umleitung zehn folgen. In Bad Hönningen geht es runter von der Bundesstraße und zunächst durch ein Wohngebiet. Auch da heißt es wieder Fuß vom Gas wegen der Tempo-30-Zone. Von dort aus führt die Umleitung über die L 257 in Richtung Hausen. Die Straße ist kurvig, aber der Verkehr hielt sich an jenem Freitagmorgen in Grenzen, sodass es zügig voranging. Die Umleitung ist gut ausgeschildert. Lediglich in Hausen fehlte der Richtungspfeil. Allerdings weist dort schon ein normales Verkehrsschild an der L 255 den Weg in Richtung Neuwied. Über Niederbreitbach und den Stadtteil Niederbieber erreichte ich schließlich Kreisstadt. Gefahren bin ich von Bonn aus insgesamt eine Stunde und 15 Minuten, normalerweise schaffe ich das in rund 55 Minuten.