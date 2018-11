Taxis: Erhöhung der Tarife unumgänglich?

Kreis Neuwied -Taxifahren dürfte in der Region ab dem kommenden Jahr teurer werden – zumindest wenn der Mindestlohn von 8,50 Euro wie geplant zum 1. Januar eingeführt wird. Der Verband des Verkehrsgewerbes Rheinland rechnet mit einer Lohnkostensteigerung für die Taxibetriebe um bis zu 25 Prozent. Die Tarife legen allerdings die Städte beziehungsweise die Kreise fest.

Taxis warten am Neuwieder Bahnhof auf Kunden.

Foto: Jörg Niebergall

Auf die Frage, wie stark die Preise steigen müssen, verweisen Unternehmer auf die Industrie- und Handelskammer, die eine Erhöhung zwischen 15 und 25 Prozent für notwendig hält. "Die Mehrheit der Bevölkerung ist für den Mindestlohn, dann muss sie auch bereit sein, mehr Geld fürs Taxifahren auszugeben", sagen die Unternehmer. Sie fordern, dass auch die Krankenkassen in Zukunft mehr für die Krankenfahrten zahlen müssen, sonst wäre das nicht gerecht. Damit die Erhöhung nicht auf einen Schlag so groß ausfällt, erwägt der Taxi- und Mietwagenverband, einen Tarifvertrag mit der Gewerkschaft Verdi abzuschließen, der eine schrittweise Erhöhung vorsieht.

"Der Mindestlohn ist das geringste Problem, das wir haben", meint Tarik Gümüs, der im Raum Linz/Asbach für rund ein Dutzend Fahrzeuge verantwortlich ist. Er zahle seinen Fahrern bereits mehr als den durchschnittlichen Lohn von 6,50 bis 7 Euro. Gümüs kann sich nicht vorstellen, dass die Unternehmen den Tarif wegen des Mindestlohns anheben werden. "Das können wir anders als andere Branchen nicht eins zu eins weitergeben. Dann steigt kaum noch einer ins Taxi", befürchtet er. Das Gewerbe müsse flexibel bleiben und sehen, wie es seine Probleme lösen könne. Sicher sei nur, dass noch einige Unternehmen "über die Wupper gehen". Es sei denn, die Krankenkassen erhöhten ihre Tarife. Gümüs bezeichnet die Kassen als wichtige Kunden für die Unternehmen "auf dem Land". Doch optimistisch ist er angesichts eines starken Verdrängungswettbewerbes und momentaner Dumpingpreise auf dem Sektor der Krankenfahrten nicht.

Kilometerpauschale müsste erhöht werden

Optimistischer sieht Taxi Hoffmann aus Großmaischeid die Angelegenheit. Das Unternehmen hat acht Fahrzeuge im Einsatz, vom normalen Taxi bis hin zum für Rollstühle geeigneten Minibus. "Unsere Fahrer verdienen mit 7,40 Euro bereits mehr als der Durchschnitt", lässt die Firma verlauten. Daher sei der Sprung nicht so hoch. Die Unternehmer, die bislang deutlich weniger zahlten, könnten aber ins Straucheln kommen. Dass die Tarife erhöht werden müssen, steht für die Großmaischeider außer Frage. Die letzte Preiserhöhung habe es vor vier Jahren gegeben. Von daher müsse man an den Schrauben Grundgebühr von 2,50 Euro und Kilometerpreis von 1,50 Euro drehen. Ansonsten könne man die steigenden Kosten nicht auffangen. Die Westerwälder bauen auch auf die Verhandlungen des Verbandes mit den Krankenkassen. Ein bessere Vergütung um zwei Prozent habe man bereits erreicht, weitere Gespräche laufen. Auch seien Stammkunden des bald 30 Jahre aktiven Unternehmens durchaus bereit, steigende Tarife mitzutragen. "Sie sind sehr einsichtig", ist aus dem Haus Hoffmann zu hören.

Auf mindestens 2, wenn nicht auf 2,50 Euro müsste die Kilometerpauschale erhöht werden, wenn es nach Peter Hofmann von aph-Taxi aus Neuwied geht. Erst dann könne man genügend Ertrag erwirtschaften, um einen Mindestlohn von 8,50 Euro zu bezahlen. Doch Hofmann glaubt nicht daran, dass die Taxi-Unternehmen sich darauf einigen können. "Gerade in den größeren Städten gibt es eine Entwicklung hin zum Einzelunternehmer, der seinen Lohn selbst bestimmt. Daher spricht die Branche kaum noch mit einer Stimme", berichtet der Neuwieder. Die Firmen mit mehreren Fahrzeugen seien immer weniger konkurrenzfähig. Und Hofmann macht eine Rechnung für Stadtfahrten auf, die das Dilemma verdeutlicht. Unter Einbeziehung der besonderen Gegebenheiten kommt er inklusive der Grundgebühr auf Einnahmen von 25 Euro pro Stunde. Rechne man davon den Mindestlohn von 8,50 Euro plus Kosten für Kauf und Wartung von Fahrzeugen ab, bleibe unter dem Strich zu wenig, so Hofmann. Zudem sei der Konkurrenzdruck enorm. Da müsse ein Unternehmer schon eine Nische wie Behindertentransporte finden, um über die Runden zu kommen.

"Der Kunde vergleicht im Internet und entscheidet sich für den billigsten Anbieter", hat Hofmann beobachtet. "Die Qualität spielt keine Rolle. Aber wenn die Gesellschaft will, dass die Leute anständig verdienen, muss sie Kostenerhöhungen in Kauf nehmen."

Von unserem Redakteur Frank Blum