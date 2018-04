Ohne die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, würden viele Bereiche des öffentlichen und sozialen Lebens schon längst nicht mehr existieren. Das betonte Stadtbürgermeister Guido Job beim elften Tag der Vereine und des Ehrenamts. Allein in Bad Hönningen seien mehr als 1000 Bürger in 57 Ortsvereinen aktiv, so Job. Im Gemeindezentrum St. Peter und Paul standen am Samstagabend alle im Mittelpunkt, die sich in Bad Hönningen engagieren. Drei von ihnen wurden mit dem Stadtorden für ihr herausragendes Engagement ausgezeichnet. „Wir sind heilfroh, dass wir Euch haben“, betonte Job, der als Festredner Kulturminister Konrad Wolf begrüßen konnte.

„Hier wird ein wichtiges gesellschaftliches Element geehrt. Ehrenamtler übernehmen Aufgaben, die Stadt und Land schon lange nicht mehr leisten können“, hob der Gast aus Mainz hervor. In Rheinland-Pfalz sei das ...

Lesezeit für diesen Artikel (412 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.