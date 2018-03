SV Maischeid feiert Einweihung seines neuen Kunstrasens

Das neue Waldstadion in Großmaischeid ist ein echtes Schmuckstück. Davon überzeugten sich am Wochenende nicht nur zahlreiche Fußballer, sondern auch eine ganze Menge Prominenz. Zur Eröffnung am Samstagnachmittag kam neben Bürgermeistern, Landrat und Ehrengästen des Sports auch der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz.

Großmaischeid – Das neue Waldstadion in Großmaischeid ist ein echtes Schmuckstück. Davon überzeugten sich am Wochenende nicht nur zahlreiche Fußballer, sondern auch eine ganze Menge Prominenz. Zur Eröffnung am Samstagnachmittag kam neben Bürgermeistern, Landrat und Ehrengästen des Sports auch der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz.

Von unserer Mitarbeiterin Andrea Niebergall

Der pries die Vorzüge der neuen Sportanlage („Kunstrasen ist das Beste, das man anbieten kann.“) und nannte den Landeszuschuss von 200 000 Euro für die 850 000 Euro teure Anlage „eine Investition in die Zukunft und in den Sport.“ Sie mache den Verein konkurrenzfähig, sorge für optimale Bedingungen und sei wichtig für das Gemeindeleben. „Wir haben diese Maßnahme gern unterstützt“, versicherte Lewentz.

Eine Bemerkung über die Entscheidung in Neuwied, die Platzsanierung in Feldkirchen zurückgestellt und damit den obersten Platz in der Prioritätenliste des „Goldenen Plans“ für Großmaischeid freizugeben, ersparte er sich ebenso wenig wie alle anderen Redner der Feierstunde: „Es ist ein teures Angebot, aber eine sinnvolle Investition. Das wäre sie auch in Feldkirchen gewesen.“

Deutlicher wurde Landrat Rainer Kaul. Er erinnerte an 2010, „als der Fußball-Abteilungsleiter des SV Maischeid, Jürgen Jung, mehrfach bei mir war, um mir zu erklären, warum der Sportplatz in Maischeid der wichtigste in Rheinland-Pfalz ist“. Er habe damals wenig Hoffnungen auf Zuschüsse machen können, jedoch dem Verein und der Gemeinde dringend geraten, trotzdem vorbereitet zu sein.

Als Feldkirchen zurückgestellt wurde, seien alle bereit gewesen, und nur so habe das Unternehmen Kunstrasen in Großmaischeid verwirklicht werden können. Kaul unterstrich aber auch, dass der Kreis Neuwied mit 16 Kunstrasenplätzen gut ausgestattet ist. „Jeder Zweite davon wurde ohne Landesmittel gebaut“, betonte er und wies auf die jüngste Initiative in Thalhausen hin.

Auch Sportkreisvorsitzender Alfred Hofmann lobte die Maischeider, die Gunst der Stunde genutzt zu haben. Er betonte, dass es in Zukunft wohl nicht mehr einfach werde, Landesmittel zu erhalten.

Bürgermeister Horst Rasbach verzichtete indes darauf „noch einmal in der Wunde der Stadt Neuwied zu stochern“. Er versicherte, dass die Landesmittel angelegt sind: „Wir werden nur sinnvolle Dinge damit tun.“ Er schlüsselte auch noch einmal die Finanzierung auf: Verbands- und Ortsgemeinde hatten je die Hälfte der ungedeckten Kosten übernommen, dazu kamen 36 000 Euro Eigenleistung des SVM und ein großes Spendenaufkommen – in Form von Sachspenden oder der Bereitstellung von Arbeitskraft und Maschinen. „Solche Leistungen schweißen zusammen“, freute sich Rasbach. Zudem hatte die Gemeinde noch die Renovierung des Sportlerheimes „spendiert“, sodass nun eine moderne Anlage dasteht, die jedes Sportlerherz höher schlagen lässt.

Nach vielen Dankesworten ging es dann hinaus auf den Platz. Und dort bestimmte der Ball das weitere Geschehen, bis zur großen Sportparty mit Sängerin Marry, Jörg & Dragan, Günter Stotz und dem DJ-Sound-Line-Team geladen wurde. Am Sonntag erhielt der Platz noch den Segen der Kirche und wurde von den Kindern begeistert in Beschlag genommen.