Suchtprävention der Caritas: Kinder und Jugendliche werden stark gemacht

Süchte bekämpfen, bevor sie überhaupt entstehen – das ist das Ziel der Suchtprävention der Caritas. Wie das funktionieren kann, erklärten deren Mitarbeiterinnen bei der Vorstellung ihres Jahresprogramms. Erstmals hat der Fachdienst ein Überblickswerk über sämtliche Fortbildungsveranstaltungen herausgebracht, die in diesem Jahr stattfinden. 2017 waren es noch vier Weiterbildungen, die sich an Erzieher, Pädagogen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit richteten, diesmal gibt es fünf Fortbildungen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Lisa Seibert-Atkins (von links), Martina Knapp und Mareike Schmidt kümmern sich bei der Caritas um Suchtprävention. Martina Wirges (rechts) leitet das Fachteam.

Foto: Christina Nover

Neu ist der Workshop mit dem Titel „Entspannung und Mentaltraining für Jugendliche“. Damit geht der Fachdienst auf das Problem von negativem Stress bei jungen Menschen ein, den die Mitarbeiterinnen zunehmend beobachten. „Es geht darum, Jugendlichen Handwerkszeug mitzugeben, mit dem sie etwas für sich selbst tun können“, erklärt Fachteamleiterin Martina Wirges.

Wer weiß, wie er mit Stress umgehen kann, bei dem ist das Risiko geringer, dass er beispielsweise über den Konsum von Cannabis versucht, sich Entspannung zu verschaffen. „Es ist wichtig, hinzuschauen, welche Funktion etwas hat“, meint Lisa Seibert-Atkins. Egal ob Trinken von Alkohol, Einahme von Drogen oder intensive Mediennutzung – kritisch wird es immer dann, wenn es sich dabei um eine Bewältigungsstrategie handelt.

Auseinandersetzung mit eigenem Suchtverhalten

Bei ihrer Arbeit legen Seibert-Atkins und ihre Kolleginnen besonders Wert auf eines: Kommunikation. 40 zweitägige Schulprojekte in siebten Klassen hat das Suchtpräventionsteam der Caritas im vergangenen Jahr durchgeführt, hinzu kamen noch eine Reihe an mehrstündigen Veranstaltungen in der neunten Stufe. „Nicht mit erhobenem Zeigefinger auftreten, sondern die Kinder und Jugendlichen dazu bringen, sich mit ihrem eigenen Konsumverhalten auseinander zu setzen“, erklärt Martina Knapp. Vermittelt werden soll ein kontrollierter und im weitesten Sinne auch ein genussvoller Umgang mit legalen Suchtmitteln.

Alkohol spiele bei der Jugendlichen immer noch die größte Rolle, Nikotin ist nach Einschätzung des Fachteams etwas zurückgegangen. Dafür machen übermäßiges Spielen beziehungsweise die Nutzung von elektronischen Geräten zunehmend Probleme. Wenn Martina Knapp von „Mediensucht“ spricht, meint sie die Fortsetzung der PC-Sucht. Sie betont aber auch: „Das wird teilweise überproblematisiert.“

Süchte nicht an Geräten festmachen

Denn eines haben die Mitarbeiterinnen, die zum Teil schon seit vielen Jahren in dem Bereich arbeiten, bei ihren vielen Gesprächen mit Betroffenen bemerkt: „Viele machen sich bereits ihre Gedanken und geben sich untereinander Feedback“, berichtet Seibert-Atkins. Regulation von außen, wie das Beschränken von Spielzeiten durch die Eltern würde sogar positiv gesehen. Denn eines sei klar: Smartphone und Co. können echte Zeitfresser sein. Aber: „Süchte sollten nicht an Geräten festgemacht werden. Geräte sind nicht schlimm, nur der Umgang mit ihnen kann tragisch sein“, so Knapp.

Weitere Infos zum Thema Suchtprävention sowie das komplette Fortbildungsangebot gibt es unter www.caritas-neuwied.de/suchtberatung