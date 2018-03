Sturmtief fegt über den Kreis Neuwied: "Friederike" bringt den Verkehr ins Stocken

Umgestürzte Bäume, abgerissene Stromleitungen, umherfliegende Dachziegel und Störungen im Bus- und Bahnverkehr: Sturmtief Friederike ist am Donnerstag teilweise in Orkanstärke über den Kreis Neuwied gefegt und hat insbesondere die Feuerwehren auf Trab gehalten.

Hier geht's nicht weiter: Auf der L 266 bei Urbach, parallel zur Autobahn, hatten die Orkanböen gleich mehrere Bäume entwurzelt und auf die Fahrbahn geworfen.

Foto: Jörg Niebergall

„Zurzeit sind überall die Einheiten im Einsatz“, sagte Holger Kurz, stellvertretender Kreisfeuerwehrinspekteur, am Mittag. Einzig die Bad Hönninger Feuerwehr sei nicht direkt an den Aufräumarbeiten beteiligt, sondern unterstütze die Linzer Kameraden in der Alarmbereitschaft. Für ein Lagebild war es zu diesem Zeitpunkt noch zu früh, aber am Nachmittag wurde klar: Der Kreis Neuwied ist insgesamt noch einmal glimpflich davongekommen, so Kurz. Verletzte hat es nach seiner Kenntnis nicht gegeben. Ein Schwerpunkt bei den Sturmschäden sei das Puderbacher Land gewesen. So waren noch am Nachmittag Einsatzkräfte damit beschäftigt, die Straßen von Steimel in Richtung Oberdreis und Oberwambach von umgestürzten Bäumen freizuräumen. Bei Urbach begünstigte eine kürzlich geschlagene Schneise den Sturm dabei, Fahrt aufzunehmen und Bäume auf die Fahrbahn der L 266 zu schleudern.

Strommasten wurden vielerorts durch das Sturmtief umgeknickt, wie beispielsweise hier in Asbach.

Foto: Sascha Acker

„Die Einsätze konnten wir nicht zählen, es ging teilweise drunter und drüber“, berichtete Torsten Ka mps, Dienstgruppenleiter bei der Polizei in Linz. Konzentriert hätten sich die Meldungen wegen umgestürzter Bäume auf die Rheinhöhe und auf die Zeit zwischen 11 und 15 Uhr. Dramatische Schäden seien aber ausgeblieben. Insgesamt 26 sturmbedingte Einsätze liefen bei der Polizei Straßenhaus auf. In Straßenhaus fiel dabei auch ein Baum auf ein Hausdach, jedoch blieben die Bewohner unverletzt.

Bereits am Morgen waren Hunderte Haushalte in der Verbandsgemeinde Puderbach mit den Folgen der Orkanböen konfrontiert worden. Ein umgestürzter Baum hatte in zehn Orten die Stromversorgung gänzlich, in vier weiteren teilweise zum Erliegen gebracht, wie die Süwag AG mitteilte. Gegen 10 Uhr waren alle Betroffenen wieder mit Strom versorgt.

Während Züge und Linienbusse am Morgen im Berufs- und Schulverkehr noch planmäßig gefahren waren, kam es auch hier ab dem späten Vormittag zu Ausfällen. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr auf den Strecken Koblenz–Linz–Köln (RE 27) und Koblenz–Mönchengladbach (RE 8) für mehrere Stunden komplett ein. Der Verkehrsverbund Rhein-Mosel meldete Behinderungen im Busverkehr – vor allem im Bereich Großmaischeid, wo die K 120 in Richtung Dierdorf-Giershofen vorübergehend vollständig gesperrt war und die Haltestelle in Kausen nicht angefahren werden konnte.

Während die Linzer Alice-Salomon-Schule am Vormittag den Unterricht einstellte, waren andere Schulen im Kreis nur mittelbar betroffen. Einige Schüler seien nicht mit dem Bus nach Hause gekommen und würden nun auf Abholung durch ihre Eltern warten, hieß es am Nachmittag seitens des Wiedtal-Gymnasiums Neustadt. Für die Öffentlichkeit gesperrt wurde außerdem der Wertstoffhof in Linz durch die Kreisverwaltung.

Welche Schäden das Sturmtief in den Forstrevieren hinterlassen hat, darüber konnten sich die Förster gestern naturgemäß noch kein Bild machen. Das Forstamt Dierdorf rät aber bis auf Weiteres dringend von Waldspaziergängen ab. „Es können weiterhin Bäume umkippen oder Äste herabfallen“, warnte Forstdirektor Uwe Hoffmann.

Von unserem Redakteur

Michael Fenstermacher