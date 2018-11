Da ist in Steimel vielen der Schreck in die Glieder gefahren: Wie die RZ auf Hinweis eines Lesers von Ortsbürgermeister Wolfgang Theis erfahren hat, ist bereits am Montagabend gegen 22.30 Uhr mitten im Ort, genauer am Parkplatz vor dem der Gaststätte „Alt Steimel“, eine mächtige Linde umgekippt. Drei dort geparkte Autos sind durch den massigen Baum teils schwer beschädigt worden. Eines der Fahrzeuge sei vollends zerstört. „Gott sei Dank ist keine Person zu Schaden gekommen“, kann Theis dem Ereignis auch Gutes abgewinnen.

Wie der Ortsbürgermeister weiter berichtet, ist die Linde einer kräftigen Windböe zum Opfer gefallen. Dabei ist die Gemeinde eigentlich davon ausgegangen, dass der Baum in Ordnung ist. „Die Linde war ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.