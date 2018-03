Studie zeigt: In vielen Orten im Kreis Neuwied gibt es noch Nahversorger

Einkaufen direkt im Ort – das geht zwar schon eine ganze Weile nicht mehr überall, im nördlichen Rheinland-Pfalz steht der Kreis Neuwied vergleichsweise allerdings recht gut da. Das hat eine Studie der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer (HwK) Koblenz zur Einzelhandelsnahversorgung im ländlichen Raum ergeben. Demnach liegt die Abdeckung durch Einzelhandelsgeschäfte bei immerhin 62 Prozent.

In Erpel gibt es zumindest eine Bäckerei mit Café.

Foto: Sabine Nitsch (Archiv)

Das Bäckerhandwerk spielt bei der Versorgung der Ortsgemeinden die wichtigste Rolle: 26 von 57 Ortsgemeinden verfügen über eine Bäckerei. Immerhin 19 haben einen Metzgerei. Daneben gewährleisten kleine und große Supermärkte sowie Discounter in 15 Ortsgemeinden die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Am schlechtesten sieht es dabei in der VG Puderbach aus: Hier ist in zehn von 16 Ortsgemeinden überhaupt kein Einzelhandelsgeschäft vorhanden. Auch in der Verbandsgemeinde Rengsdorf fehlt es vielerorts an Supermarkt und Co. Nur acht von 14 Ortsgemeinden meldeten zurück, dass bei ihnen ein Versorger zu finden ist.

Die Chance auf eine Nahversorgungsstruktur steigt erwartungsgemäß mit der Einwohnerzahl eines Dorfs. In den ländlicher geprägten Nachbarkreisen sieht es deshalb in Sachen Versorgung allgemein schlechter aus. So weist der Kreis Altenkirchen lediglich in 31 Prozent der Ortsgemeinden Nahversorger auf. Im Westerwaldkreis gaben 48 Prozent der befragten Ortsbürgermeister an, dass es im Dorf noch einen Metzger, einen Bäcker oder einen Supermarkt gibt.

Positive Grundhaltung

In der Studie von IHK und HwK wurden die Ortsgemeinden auch befragt, wie sich die Nahversorgersituation seit dem Jahr 2000 verändert hat. Dabei haben 45 Prozent der Ortsbürgermeister im Kreis Neuwied angegeben, dass sich die Situation verschlechtert hat. Immerhin 20 Prozent der Befragten sagten jedoch, dass eine Verbesserung stattgefunden hat. Bemerkenswert ist, dass es im Kreis Neuwied im Vergleich zu vielen anderen Kreisen im nördlichen Rheinland-Pfalz eine recht positive Grundhaltung gibt, was die Zukunft betrifft. Wenn die Ortschefs nach ihrer Einschätzung für die Entwicklung der Nahversorgung in den kommenden zehn Jahren gefragt werden, dann erwarten die meisten (67 Prozent) keinerlei Veränderung. Immerhin 13 Prozent gehen von einer Verbesserung aus. 20 Prozent befürchten eher eine negative Entwicklung. Dieser Wert liegt in anderen Kreisen zumeist höher.

In der Studie sollte es einzig um die Nahversorgung in den Dörfern gehen. Deshalb haben die Kammern bei ihrer überregionalen Analyse bewusst alle Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern ausgeblendet. Allerdings wurden im Kreis Neuwied nicht nur die Stadt Neuwied, sondern auch die Städte Bad Hönningen, Dierdorf, Linz und Unkel von der Befragung ausgeklammert, obwohl letztere alle bei weitem nicht die 10.000-Marke erreichen.