Straßenhaus: Kita ist jetzt Vorbild für das ganze Land

Wenn Luca und Michael durch den Kindergarten streifen, ist ihr Ziel meistens klar: „Der Malraum ist total toll“, finden die beiden Fünfjährigen übereinstimmend. Dass sie hier pinseln und zeichnen können, wann sie wollen, ist in der Evangelischen Kindertagesstätte Straßenhaus völlig normal: Schon seit 1999 arbeitet die Einrichtung mit einem offenen Konzept ohne feste Gruppen und starre Prozesse. Wie das funktioniert und wie die Erfahrungen damit aussehen, will das 24-köpfige Kita-Team um Leiterin Angela Wessel nun mit anderen Erziehern und Interessierten teilen: Seit diesem Jahr ist die Straßenhauser Kita eine von zehn durch das Bildungsministerium ausgewählten Konsultationskindertagesstätten landesweit, die mithilfe von Hospitationen, Vorträgen und Beratungen anderen Einblick in ihre Arbeit gewähren. „Lernen von der Praxis für die Praxis“ lautet dabei die Überschrift.

Die Eigenständigkeit der Kinder will die Kita in Straßenhaus mit einem offenen Konzept fördern. Jetzt gibt die Einrichtung als Konsultationskita Einblicke in ihr Konzept.

Foto: Angela Göbler

„Wir sehen in Mädchen und Jungen individuelle, selbstständig handelnde Persönlichkeiten, die dazu befähigt werden sollen, jetzige und zukünftige Lebenssituationen möglichst selbstständig, sozial verantwortlich und fachgerecht zu meistern“, fasst die Kita-Leiterin die Philosophie ihrer Einrichtung zusammen. Für die Kinder heißt das: Jeder Funktionsbereich der Kita ist für jedes Kind, egal welchen Alters, jederzeit zugänglich. Der Turnraum mit seinen Matten und Klettersprossen? Der Forscherraum mit seinen seltenen Tierknochen und Materialien in Gläsern? Der Bauraum mit den Bauklötzen oder der Zauberraum, wo noch letztens ein waschechter Magier zu Gast war? „Die Erzieher müssen erkennen, was das Kind gerade zu lernen bereit ist“, beschreibt Angela Wessel die Arbeit ihrer Kollegen. „Lernfenster“, so nennt das die Fachfrau. „Wir sind von unserem Konzept so überzeugt, dass wir helfen wollen, es in die pädagogische Welt hinauszutragen.“

Das funktioniert als Konsultationskita in einem fließenden Prozess, in dem die Kindergärten ein Netzwerk bilden, sich gegenseitig besuchen und voneinander lernen. So gehen die Straßenhauser Erzieher in andere Einrichtungen und arbeiten eng mit den Fachschulen der Region zusammen, laden aber auch selbst Gäste zu sich ein, zu geführten Rundgängen und Hospitationen, für Fachvorträge, für Beratungen und den fachlichen Austausch. Letzterer ist für die Teilnehmer besonders wichtig: „Man muss nicht immer das Rad neu erfinden“, findet Angela Wessel. „Wir lernen alle voneinander und entwickeln uns weiter.“

Für Luca und Michael sind die Erwachsenen, die nun hin und wieder durch ihre Kita pilgern, kein Problem: „Das merken wir doch gar nicht!“, lachen sie und wuseln weiter, zum Turnen, Experimentieren oder Zaubern. Das Einzige, was sie nicht haben, ist Zeit für Langeweile.

Weitere Infos unter https://kita.rlp.de/de/ fachkraefte/ konsultationskindertagesstaetten/

Von unserer Mitarbeiterin Angela Göbler