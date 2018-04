Die Schaffung günstigen Wohnraums am westlichen Ortsrand hat im Asbacher Rat eine weitere Hürde genommen. Die Mitglieder stimmten dem geänderten Bebauungsplanentwurf „Jugendherberberge“ zu, der nun in die Offenlage geht. Manfred Limbach vom Planungsbüro Dittrich erläuterte die Änderungen. Für das Grundstück an der Straße „An der Jugendherberge“, auf dem der Investor ein Mehrfamilienhaus errichten lassen will (die RZ berichtete), hatte der Stammplan von 1994 zweigeschossige Doppelhäuser vorgesehen. „Die Fläche war damals schon im Bebauungsplan drin. Sie ist bis heute nicht bebaut worden, doch nun gibt es ein konkretes Bauinteresse“, erzählte Limbach. Der Rat entschied, hier ein dreigeschossiges Haus wie schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite zuzulassen.

Zum Ausbau eines Teilstücks der Saarstraße in Asbach gab es Anfang März eine Anliegerversammlung, bei der drei mögliche Varianten für den Straßenausbau vorgestellt wurden: eine Mischverkehrsfläche in Pflasterbauweise, asphaltierte Fahrbahn ...

