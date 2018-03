Stolperfallen hinter Gittern

Sie sind zerrissen, schlagen unfreiwillige Wellen und sind damit böse Stolperfallen. Der weiche Bodenbelag rund um den Spielplatz in der Langendorfer Straße mitten in der Innenstadt trübt das Spielvergnügen der Kinder und gefährdet die Fußgänger. Der Belag sollte einst als Fallschutz und nicht als Fallgrund dienen.

Von unserem Reporter Carsten Liebfried

Neuwied – Sie sind zerrissen, schlagen unfreiwillige Wellen und sind damit böse Stolperfallen. Der weiche Bodenbelag rund um den Spielplatz in der Langendorfer Straße mitten in der Innenstadt trübt das Spielvergnügen der Kinder und gefährdet die Fußgänger. Der Belag sollte einst als Fallschutz und nicht als Fallgrund dienen. Mehrere Zentimeter große Lücken klaffen zwischen Kopfsteinpflaster und Kunststoffmatte, in denen sich Fußgänger ernsthaft verletzen können – Stürze sind da beinahe programmiert.

Anwohnern ist die Gefahrenstelle längst ein Dorn im Auge. Kurz nach Ostern hat der Neuwieder Franz Gudermann die Verwaltung auf die zerstörten Flächen hingewiesen. "Ich habe Oberbürgermeister Nikolaus Roth eine E-Mail geschrieben", sagt der 73-Jährige. Eine Antwort vom Rathaus blieb bislang allerdings aus. "Es gab überhaupt keine Reaktion", schimpft Gudermann. "Der Stadt sind die Probleme bekannt", sagt hingegen Jan Einig, Abteilungsleiter vom Tiefbauamt.

Nach gut zwei Wochen scheint die Nachricht nun doch angekommen zu sein. Denn seit gestern Vormittag grenzen Bauzäune den gesamten Spielplatz ab. "Eine Firma ist damit beauftragt und fängt ab nächster Woche mit der Reparatur an", sagt Jan Einig. Die Kosten liegen bei mehreren Tausend Euro. Als Ursache für den zerstörten Bodenbelag vermutet Einig vorwiegend das Fahrverhalten von Autofahrern. "Immer wieder parken Lkw oder Pkw in der Fußgängerzone, um dort mal eben etwas abzuladen oder den einen oder anderen kurzen Einkauf zu tätigen", sagt Einig. Generell sei die Fußgängerzone für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Allerdings ende für die Unverbesserlichen die Straßenführung meist nicht am Verbotsschild.

"Die Begrenzungspoller auf der Schlossstraße werden vielfach mutwillig zerstört", so der Abteilungsleiter. Dies nutzten viele Autofahrer und parkten in der Fußgängerzone. Die Reifen und zusätzlich das schwere Gewicht des Fahrzeugs drückten dann auf den weichen Untergrund. Ein Drehvorgang sei noch schlimmer. "Dann wirken Scherkräfte zwischen Belag und Untergrund. Infolgedessen lösen sich die Platten und rutschen aus der Fuge. Die Suche nach den Übeltätern gestaltet sich als äußerst schwierig. Denn wie will man ihnen nachweisen, dass sie just in diesem Moment den Bodenbelag zerstört haben?" Jemanden auf frische Tat zu erwischen, sei fast unmöglich.