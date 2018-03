Störung nach Hochwasser: Viele Engerser immer noch ohne Telefon und Internet

Kein Internet, kein Telefon – daran hat sich für viele Engerser auch nach dem Rückzug des Rheins wenig geändert. Laut einem Sprecher der Telekom wurden zwei Kabel durch das Hochwasser beschädigt. Während eins davon durch ein Provisorium bereits vergangene Woche wieder ans Netz gehen konnte, tüfteln Mitarbeiter des Telekommunikationsunternehmens immer noch daran, für das zweite Kabel eine Lösung zu finden. Wie der Telekomsprecher auf Anfrage erklärte, ist immer noch eine dreistellige Zahl an Anschlüssen von der Störung betroffen.

Richtig sauer ist Steuerberater Erich Merkler, der tagelang verzweifelt versuchte, den Betrieb in seinem Steuerbüro am Laufen zu halten. „Wir konnten nicht auf unseren Server. Ich musste Leute heimschicken, weil wir nicht arbeiten konnten“, meint Merkler. 200 Euro bezahlt er monatlich für seine Standleitung, die bis heute nicht wieder funktioniert. Seine Bemühungen, über die Telekom an einen LTE-Router zu kommen, scheiterten. „Dass ich jetzt wieder Internet habe, verdanke ich Vodafone“, meint er bitter.

Auch Arztpraxis betroffen

Auch andere Gewerbetreibende hatten mit dem Ausfall der Internet- und Telefonleitungen zu kämpfen. Betroffen war unter anderem auch die Arztpraxis von Joachim Himanek. Während sich das Telefon noch auf ein Handy umleiten ließ und Patientenanfragen so nicht ins Leere liefen, machten Fax- und Internetabstinenz ordentlich zu Schaffen. „Wir konnten keine Laborwerte abrufen und Faxe aus dem Krankenhaus sind auch nicht angekommen. Das hat unsere Arbeit extrem erschwert“, berichtet Himanek. Seid vergangenem Donnerstag ist seine Praxis allerdings wieder am Netz. Vorher musste er sich aber mit vielen widersprüchlichen Aussagen von Hotlinemitarbeitern rumärgern.

Der Sprecher der Telekom bat bei den Kunden um Verständnis und verwies auf die besonders schweren Bedingungen, die in diesem Fall vorherrschen würden: „Der Kabelschacht war mit Wasser vollgelaufen und wir mussten lange Zeit pumpen, bis die Mitarbeiter überhaupt an die Schadstellen an den Kabeln rankamen.“

Keine Arbeit am Wochenende?

Wenn schon Störung, dann sollte aber auch am Wochenende gearbeitet werden – so die Meinung vieler Betroffener. Doch eine SMS, die am Freitagabend die Runde machte, belehrte sie eines Besseren. Hierin hieß es: „Heute konnten wir die Störung leider noch nicht beheben. Am nächsten Werktag legen wir sofort wieder los und melden uns schnellstmöglich mit neuen Informationen bei Ihnen.“ Der Telekomsprecher meinte auf Rückfrage, dass „möglicherweise besondere Verhältnisse“ vorliegen würden, die eine Arbeit am Wochenende verhindert hätten. Nach Rücksprache mit den Technikern vor Ort teilte er mit, dass bei optimalem Verlauf der Arbeiten, die Störung heute Abend ihrem Ende entgegen gehen soll. Trostpflaster für die betroffenen Kunden: Wer sich meldet, könne für den Ausfallzeitraum kulanzmäßig mit einem Erlass der Grundgebühr rechnen.