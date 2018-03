Star-Club existiert in Neuwied weiter

Es war im Sommer 1985, als Dirk Jacob Tränen in den Augen hatte. Er stand in Hamburg in der großen Freiheit, der bekannten Seitenstraße zur Reeperbahn. Hier pulsierte Anfang der 1960er-Jahre das Leben, hier wurde 1962 der Star-Club gegründet, hier gaben sich anschließend Musikergrößen wie die Beatles, Jimi Hendrix, Ray Charles und Fats Domino die Klinke in die Hand.

Foto: Philipp Daum

Von unserem Redakteur Philipp Daum

Neuwied – Es war im Sommer 1985, als Dirk Jacob Tränen in den Augen hatte. Er stand in Hamburg in der großen Freiheit, der bekannten Seitenstraße zur Reeperbahn. Hier pulsierte Anfang der 1960er-Jahre das Leben, hier wurde 1962 der Star-Club gegründet, hier gaben sich anschließend Musikergrößen wie die Beatles, Jimi Hendrix, Ray Charles und Fats Domino die Klinke in die Hand. "Als ich dort stand, war ich sehr traurig, denn vom einstigen Kultklub war nichts mehr übrig geblieben", erinnert sich der Neuwieder.

Jacob war damals in die Hansestadt gereist, weil in der Fischauktionshalle eine Beatles-Convention stattfand. Für ihn war klar, dass er bei dieser Gelegenheit auch den Ort des früheren Star-Clubs besuchen würde. Denn der 55-Jährige ist nicht nur ein glühender Fan der englischen Pilzköpfe, sondern auch ein leidenschaftlicher Sammler – und hierbei dreht sich sehr vieles um die Beatles, das meiste aber um den 1969 geschlossenen Star-Club, der dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hätte.

Jacob besitzt alle Ausgaben der Star-Club-News, eines Heftes, das einmal im Monat veröffentlicht wurde und über die Künstler im Musikklub berichtete. "Die haben damals nur 30 Pfennige gekostet", sagt der Sammler und hält stolz eine Ausgabe hoch, auf deren Titelseite die Liverbirds zu sehen sind. Weil Jacob seit seiner Geburt in der Deichstadt lebt, musste er sich die Hefte über Freunde und über andere Fans des Star-Clubs besorgen. In seinen Sammelordner finden sich zudem alte Ausgaben der Bravo, der Musikparade und der Zeitschrift OK!.

Für den Neuwieder sind die Gründer des Star-Clubs Helden der Musikbranche. Und als ihm damals in der Hamburger Fischauktionshalle auch noch Horst Fascher über den Weg lief, dürfte sich der 55-Jährige für einen Moment wie im Paradies gefühlt haben. "Vor der Gründung des Star-Clubs führte Manfred Weissleder in der Großen Freiheit noch das bekannte Stern-Kino. Horst Fascher lieferte schließlich die Idee für einen Musikklub", weiß Jacob. Den gealterte Fascher beschreibt er als "sehr zugänglichen Typen, der völlig locker daherkommt". "Wir haben einen kurzen Small Talk gehalten, und er war auch sehr angetan von meiner Beatles-Sammlung", erinnert sich Jacob, der an diesem Tag obendrein die frühere und ziemlich korpulente Bardame Betty kennenlernte. "Sie hatte in den wilden Star-Club-Zeiten ein Verhältnis mit John Lennon." Der 55-Jährige begegnete auch Pete Best, dem ersten Schlagzeuger der Beatles. "Der kommt häufig zu den Conventions", weiß Jacob.

Das abrupte Ende des Star-Clubs hatte auch mit den gestiegenen Gagen für die Künstler zu tun, die immer bekannter und teurer wurden. Allen voran die Beatles. "Das konnte sich leider niemand mehr leisten", sagt Jacob, der ganz besondere Schätze in seiner riesigen Sammlung hat. Mehrere Originalquittungen über die gezahlten Gagen stecken neben zahlreichen Fotos und Autogrammkarten. Sie sind bereits etwas verblichen, doch man kann noch sehr gut erkennen, dass Lee Curtis im Jahr 1963 genau 100 Mark für seinen Auftritt im Star-Club bekam, und die Band The Crickets zwei Jahre später 2829 Mark erhielt. Außerdem hängen an den Wänden viele Originalplakate, die auf die Gigs im Musikklub hinweisen. Im Keller steht eine beeindruckende Plattensammlung mit etwas mehr als 20 000 Scheiben.

Mit der großen Begeisterung für die Beatles und den Star-Club wurde der damals achtjährige Dirk Jacob von seinem Bruder Ferdinand infiziert. Dieser kam eines Tages mit einer riesigen Pilzkopf-Perücke nach Hause und sah aus wie ein Mitglied der Beatles. "Wir haben dann auch laut die Musik der Band gehört und die Auftritte der Jungs im Star-Club im Fernsehen verfolgt. Das war einfach der Wahnsinn."