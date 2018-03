Standort gestärkt: Metsä investiert in Raubach Millionen

Der Papierproduzent Metsä Tissue nimmt für seinen Standort Raubach viel Geld in die Hand. Verbunden mit der Investition sind laut Unternehmensleitung auch neue Arbeitsplätze. Konkret investiert Metsä Tissue in eine neue Produktionsanlage für Papierhandtücher. Die Gesamtinvestition beläuft sich laut Mitteilung auf etwa 10 Millionen Euro.

Nachdem die Erweiterungspläne von Metsä Tissue von den Kommunen abgesegnet sind, soll eine neue Produktionsanlage entstehen. Archiv

Foto: Jörg Niebergall

Die neue Anlage für Away-from-Home-Produkte (Außer-Haus-Erzeugnisse, die an den Einzelhandel oder Großabnehmer verkauft werden) wird Ende 2018 mit der Produktion starten. „Die Nachfrage nach Tissue-Papieren wird voraussichtlich in allen Marktbereichen weiterhin stabil bleiben. Mit dieser Investition wollen wir unsere Kapazität ausbauen und unsere Marktposition, insbesondere in den westeuropäischen Away-from-Home-Märkten, stärken“, sagt Juha Tilli, SVP Away-from-Home. Das Werk in Raubach sei sehr günstig gelegen, um die Kunden in Kontinentaleuropa zu bedienen. „Und mit dieser Investition können wir auch künftig zeitnahe Lieferungen unserer ,Katrin'-Tissue-Produkte sicherstellen.“

Laut Tilli ist die Investition eine „großartige Nachricht für unser Werk und ein Signal dafür, dass Metsä Group das Werk weiterentwickeln will“. Die neue Produktionsanlage in Raubach unterstütze Metsä dabei, konkurrenzfähig zu bleiben und auch künftig effizient zu agieren. Zudem habe sie zur Folge, dass Metsä sehr wahrscheinlich Ende dieses Jahres einige Neueinstellungen vornehmen könne. „Dies ist auch eine gute Nachricht für die Gemeinde Raubach“, betont Markus Claaßen, Werksleiter in Raubach.

Metsä Tissue gehört zur Metsä Group, einer der größten Forstindustriekonzerne weltweit. „Bei Metsä Tissue bemühen wir uns, die Umweltauswirkungen unserer Tätigkeiten und unserer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus zu minimieren. Da wir in der Nähe unserer Kunden tätig sind, trägt dies dazu bei, dass die Transportwege und die damit verbundenen Emissionen gering gehalten werden“, sagt Tilli. Ein entscheidender Faktor für die Investitionsentscheidung im Werk Raubach sei die Genehmigung für den Bau des neuen Logistikzentrums gewesen. 2017 gaben die Räte Hanroth und Raubach grünes Licht.

Die Erweiterung des Bebauungsplans für das gemeinsame Industriegebiet Hedwigsthal-Hüttenstraße soll in diesem Jahr in eine weitere Runde gehen, die Offenlage der Entwürfe ist gerade gestartet. „Wir hoffen, 2018 Baurecht zu erlangen“, meint der Hanrother Ortsbürgermeister Diethelm Stein. Auf den neu entstehenden Gewerbeflächen plant die Metsä den Bau eines Logistikzentrums. Außerdem soll eine neue Zubringerstraße entstehen, die das Gewerbegebiet von der L 267 aus erschließt und vor allem die Raubacher Ortslage von zu viel Schwerlastverkehr verschont. Ob in diesem Jahr schon mit Baumaßnahmen angefangen werden kann, ist allerdings noch unklar.