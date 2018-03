Stadtwerke: Wasserleitungsnetz gut in Schuss

Gleich mehrfach hat es seit Weihnachten Wasserrohrbrüche in der Neuwieder Innenstadt gegeben, zweimal musste die viel befahrene Hermannstraße gesperrt werden. Wir haben das zum Anlass genommen, uns mit Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Herschbach und SWN-Geschäftsfeldleiter Netzservice, Thomas Endres, über das Leitungsnetz in der Stadt zu unterhalten.

Die Leitung in der Hermannstraße, die kürzlich gebrochen ist, stammt aus dem Jahr 1885. Ist das normal?

Herschbach: Ja, das ist in der Tat noch eine Graugussleitung aus dem vorvergangenen Jahrhundert. Unser Netz in der Stadt Neuwied umfasst 383 Kilometer Hauptwasserleitungen. Von denen bestehen 33 Kilometer aus Grauguss. Die sind in den Jahren 1884 bis 1891 in der Innenstadt und in Heddesdorf verlegt worden.

Endres: In dieser Zeit gab es eine hervorragende Gussqualität. Diese Leitungen halten extrem lange, es gibt fast keine Korrosionen. Nur langsam bekommen die Rohre Haarrisse und werden vergleichsweise spröde. Wenn es dann Bewegungen im Erdreich gibt, wie jetzt zum Beispiel durch den hohen Grundwasserspiegel, kann es zu Problemen kommen. Aber fast 100 Jahre später, in den 1970er- und 1980er-Jahren sind Faser-Zementleitungen verlegt worden, die wir jetzt ausgetauscht haben. Da hat man auch gedacht, dass sie ewig halten. Aber in sauren Böden haben sie sich zersetzt und sahen teilweise wie Pappe aus. Die Bodenbeschaffenheit spielt da eine sehr große Rolle.

Welches Material verlegen Sie heute? Und halten diese Leitungen auch so lange?

Endres: Heute sind die Rohre aus Polyethylen, die erwartete Lebensdauer liegt bei 60 bis 90 Jahren. Und beim Verlegen achten wir auch auf die Dimensionen. In den vergangenen Jahren war Wassersparen ein großes Thema. Deshalb sind die alten Leitungen teilweise zu groß geworden, und wir verlegen etwas dünnere Rohre.

Wie halten Sie das Netz in Schuss?

Herschbach: Insgesamt stecken wir jährlich 7 bis 8 Millionen Euro in unser Netz. Wir erneuern dabei pro Jahr ungefähr 8 Kilometer Wasserleitung, also circa 2 Prozent unseres Gesamtnetzes. Inklusive der Hausanschlüsse steht dafür ein Investitionsvolumen von circa 3 Millionen Euro in unserem Haushalt. Im Branchenvergleich ist das sehr viel. Der Durchschnitt in Rheinland-Pfalz liegt bei einer Erneuerungsquote von weniger als 1 Prozent.

Endres: Wir kontrollieren unser Netz regelmäßig mit sogenannten Lecksuchern. Kombiniert mit unserem Wissen über das Alter der Leitungen und der Frage, wo ohnehin Baumaßnahmen anstehen, wählen wir dann aus, wo wir jeweils erneuern.

Herschbach: Wir versuchen immer, Gesamtpakete zu schnüren, um die Belastung für die Bürger durch Baumaßnahmen zu reduzieren. Wir erneuern nicht das Wasser allein, sondern alles. Und mit diesem System fahren wir sehr gut.

Warum hat es dann in den vergangenen Wochen Brüche gegeben?

Herschbach: Das waren vergleichsweise spektakuläre Brüche, von denen wir vielleicht 5 im Jahr haben. Die aktuellen haben, wie gesagt, mit dem hohen Wasserstand zu tun haben. Ähnliche Probleme treten nach extremen Frostperioden auf, wenn beim Auftauen Bewegung im Erdreich entsteht. Aber das haben wir in der Stadt ja fast gar nicht mehr. Ich glaube, das bislang letzte Mal war 2011. Insgesamt ist unser Netz sehr gut in Schuss. Wir sind bei der Schadensstatistik im positiven vorderen Drittel. Und größere Probleme, bei denen es auch zu echten Versorgungsengpässen gekommen ist, hatten wir ja in den vergangenen zehn Jahren eigentlich nur einmal, als der Heddesdorfer Berg abgeschnitten war nach einem Bruch im Raiffeisenring.

Endres: Wir haben im Jahr circa 60 Wasserrohrbrüche, davon vielleicht 35 an der Hauptleitung. Von vielen merkt keiner etwas. Früher waren es deutlich mehr Brüche. Wir haben Ende der 1980er-Jahre eine Sanierungsoffensive gestartet, aus der auch die heutige Bauabteilung der Stadtwerke entstanden ist. Vor der Etablierung dieses Systems hatten wir noch durchschnittlich 200 Brüche pro Jahr.

Wo stehen die nächsten Erneuerungsmaßnahmen an?

Herschbach: Wir haben einen Plan für die kommenden drei Jahre, der aber natürlich von der Stadt abhängig ist. Wenn die aus haushalterischen Gründe eine Straßenbaumaßnahme verschiebt, hat das Auswirkungen. Aber auf dem Plan stehen als nächste Maßnahmen die Marktstraße, die Hermannstraße und der Rheintalweg.

