St. Katharinen: Familien profitieren von guter Haushaltslage

Katharinen. Die Gemeinde St. Katharinen hat gut Lachen. Der Haushalt 2018 ist ausgeglichen, rund 1,5 Millionen Euro sollen investiert werden, Kredite muss die Gemeinde nicht aufnehmen, die Einnahmesituation ist besser als erwartet, das Eigenkapital steigt.

Das Umfeld der Sporthalle in St. Katharinen soll umgestaltet werden. Unter anderem ist die Anlage eines Jugendplatzes vorgesehen.

Einstimmig, bei Enthaltung der FWG-Fraktion, wurde der Haushalt in der vergangenen Ratssitzung verabschiedet. „Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von fast 1,4 Millionen Euro aus. Bei der Ertragssituation liegen wir jetzt knapp unter der 9 Millionen Euro Marke“, beleuchtete Ortsbürgermeister Willi Knopp, die erfreulichen Eckpunkte des Zahlenwerkes.

Noch im ersten Nachtragshaushalt 2017 sah die Lage anders aus. 265.000 Euro an Krediten sollten aufgenommen werden. „Nach Erstellung des Nachtragshaushaltes sind jedoch noch Gewerbesteuerzahlungen erfolgt und haben zu einer deutlichen Verbesserung der Ertragssituation geführt“, erläuterte Knopp zufrieden und betont: „Keine neuen Kredite aufnehmen und die alten abbauen, lautet unsere Devise.“ Der Schuldenberg von rund 2,9 Millionen Euro soll weiter abgebaut werden.

Die positive Entwicklung der Gewerbesteuer sei jedoch keine sichere Bank. „Die Jahreszahlen können erhebliche Unterschiede aufweisen“, meinte Knopp und verwies auf den vorliegenden Haushalt, in dem die Schwankungen ablesbar seien. „4,8 Millionen werden an Einnahmen erwartet, das sind 1,3 Millionen mehr als im vergangenen Jahr, aber 1,9 Millionen weniger als im Jahr 2016.“

Trotz der positiven Entwicklung mahnte Knopp, auch einen Blick über den Tellerrand zu werfen, denn die eigene Haushaltswirtschaft könne nicht isoliert betrachtet werden. „Die Kommunen in Rheinland-Pfalz haben die immense Summe von 7,4 Milliarden Euro an Kassen- und Liquiditätskrediten erreicht, die eigentlich nur dazu dienen sollten, kurzfristige Zahlungsengpässe zu überbrücken, aber zu Dauerreinrichtung geworden sind“, erklärte der Ortschef. Wenn die momentane Niedrigzinsphase zu Ende gehe, würden die Kreditaufnahmen nach oben schießen, befürchtet Knopp der deshalb „deutliche strukturelle und substanzielle Verbesserungen des Finanzausgleichs in Rheinland-Pfalz“ fordert.

St. Katharinen will in diesem Jahr wieder kräftig investieren. 470.000 stehen für die Gestaltung der Außenanlagen der Sporthalle bereit. 240.000 Euro für den Straßenausbau Wendelinusstraße, 150.000 Euro für die Außengebietsentwässerung. „Zur Steigerung der Attraktivität des Wohnortes insbesondere für Familien mit Kindern, haben wir uns vorgenommen, im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms, die Spielplätze in Topzustand zu bringen. 130 000 Euro stehen dafür im Haushalt“, erläuterte der Ortsbürgermeister einen weiteren Eckpunkt des Investitionspakets.

Auch die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 ließen sich ohne Kreditaufnahmen mit rund 1 Million Euro darstellen. Sie seien für den notwendigen Neubau des Bauhofgebäudes, die Erschließung des geplanten Baugebiets „Hilkerscheid II“, für die Neuanlage eines Spielplatzes in Lorscheid und des Zentralspielplatzes an der Sporthalle vorgesehen.

CDU und auch FWG waren zufrieden mit dem vorgelegten Haushalt. Trotzdem dürfe man nicht vergessen, alle Investitionen auch auf Einsparpotenziale hin zu untersuchen, mahnte Ralf Kurtenbach (FWG). Martin Buchholz (CDU) befürchtete, dass ein Zusammenschluss der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz und Unkel für St. Katharinen Nachteile bringen könnte. „Die Situation wird für uns sicher nicht besser. Wir müssen aufpassen und sehen, was für uns wichtig ist“, forderte er.

