Spielzeugpistole löst Einsatz aus: Hubschrauber kreist über Dierdorf

Aus unserem Archiv

Dierdorf

Drei Männer mit einer Spielzeugpistole haben am Mittwochnachmittag in Dierdorf einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin meldete, dass ein Pkw mit drei Insassen von einem Parkplatz im Industriegebiet weggefahren sei. Der Beifahrer habe dem Fahrer einen pistolenartigen Gegenstand an den Kopf gehalten.