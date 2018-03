SPD-Neujahrsempfang in Linz: Bätzing-Lichtenthäler will mehr Wertschätzung für Pflege

Die Zukunft der Pflege stand im Mittelpunkt des gemeinsamen Neujahrsempfangs des SPD-Ortsverbands und des SPD-Gemeindeverbands Linz. Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler war in die Antoniuskapelle der Seniorenresidenz gekommen, um den Genossen das Thema näherzubringen. Neben seinen Parteimitgliedern hatte der Vorsitzende des SPD-Gemeindeverbands, Hajo Schwedthelm, zuvor auch den Linzer Stadtbürgermeister Hans Georg Faust begrüßt.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler sprach beim SPD-Neujahrsempfang in Linz über die Zukunft der Pflege. Zu ihren Zuhörern gehörten unter anderem: (von links) Stadtchef Hans Georg Faust, Fredi Winter, Rainer Zimmermann, Martin Diedenhofen, Karl-Heinz Wölbert und Hajo Schwedthelm .

Foto: Nitsch

Bevor die Ministerin sprach, beging der Ortsvereinsvorsitzende Rainer Zimmermann das vergangene Jahr und die Bundestagswahl ein. „Es hat rums gemacht. Die politische Landschaft hat sich verändert“, lautete sein Fazit. Das neue Jahr habe mit dem außerordentlichen Bundesparteitag der SPD in Bonn turbulent begonnen, bei dem die Delegierten grünes Licht für eine neue GroKo gaben. Zimmermann kritisierte die Kampagne „Tritt ein, sag Nein“, mit der die GroKo-kritischen Jusos Neumitglieder werben möchten, um damit die geplante Große Koalition in der Mitgliederbefragung doch noch zu kippen. „Wir sind eine Demokratie. Mehrheiten sind Mehrheiten. Wir sollten mit offenem Visier kämpfen“, mahnte er. Wichtig sei, dass dieses Land regierbar bleibe. „Jetzt sollten wir erst einmal die Ergebnisse der Verhandlungen abwarten“, forderte Kreisjusovorsitzender Martin Diedenhofen, der im September 2017 für den Bundestag kandidiert hatte.

„Die Zukunft der Pflege ist ein Schwerpunkthema der Landesregierung“, führte Bätzing-Lichtenthäler anschließend in ihr Thema ein. Jeder sei in einer immer älter werden Gesellschaft betroffen. In Rheinland-Pfalz, so ihre Überzeugung, gebe es derzeit eine gute flächendeckende Versorgung im ambulanten, aber auch stationären Bereich. „Hier muss niemand Angst haben, dass er eine schlechte Pflege bekommt“, meinte sie, obwohl es nicht genug Pflegekräfte gibt.

„Bei den Fachkräften konnten wir aber die prognostizierte Lücke zwischen 2012 und 2015 um 65 Prozent verkleinern. Für 2015 wurde ein Defizit von 5367 Pflegekräften erwartet. Tatsächlich fehlten aber 2015 nur 1912 Mitarbeiter. Wir haben noch eine Lücke, und sie wird sich wegen der alternden Gesellschaft auch weiter vergrößern. Wir brauchen gute Zuwanderung, die die Pflegelücke schließt“, meinte sie.

Die Ministerin nannte vier Punkte, die in Zukunft die Pflege sicherstellen sollen: „Beratung, Prävention, Angebote und die Menschen, die in den Pflegeberufen arbeiten.“ Etliche Initiativen seien von der Landesregierung schon auf den Weg gebracht worden. Stolz sei sie auf die Gemeindeschwester plus, die alte, noch nicht pflegebedürftige Menschen durch präventive Hausbesuche begleite.

Außerdem gebe es 135 Pflegestützpunkten zur individuellen Pflegeberatung. „Ich arbeite daran, dass dieses Angebot in Zukunft durch einen persönlichen Pflege-Manager ausgeweitet wird“, sagte Bätzing-Lichtenthäler. Die Ministerin ging auch auf die ambulanten Angebote wie betreutes Wohnen, Tagespflege, Wohnpflegegemeinschaften oder Nachbarschaften ein. „In Gemeinden unter 5000 Einwohnern fördern wir den Aufbau von Wohn-Pflege-Gemeinschaften“, betonte sie. Wichtig sei, mehr junge Leute für den Pflegeberuf zu interessieren, indem die Ausbildung attraktiver, aber auch die Wertschätzung des Berufs gesteigert werde. „Wertschätzung kann man jedoch nicht gesetzlich verordnen. Wir müssen ein Klima der Wertschätzung schaffen“, forderte sie.

Von unserer Reporterin Sabine Nitsch