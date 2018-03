SPD im Kreis Neuwied: Basis sieht GroKo weiter sehr skeptisch

Die SPD-Basis im Kreis Neuwied ist vom Ergebnis der Sondierungsgespräche zwischen SPD- und CDU-Spitzen in Berlin enttäuscht. Bei den von der RZ befragten Genossen überwiegt die Skepsis, ob eine Neuauflage der GroKo der richtige Schritt ist. In Teilen lehnt die Basis ein solches Bündnis sogar rundweg ab.

SPD-Kreisvorsitzender Fredi Winter zeigt sich mit dem Sondierungspapier unzufrieden: „Viele Punkte sind vorher als notwendiger Bestandteil möglicher Koalitionsgespräche genannt worden, finden sich aber jetzt so nicht wieder.“ Winter ist immer noch nicht davon überzeugt, dass die GroKo die endgültige Lösung ist: „Mir schwirrt immer noch die Minderheitsregierung durch den Kopf.“ Zudem hat er nicht das Gefühl, dass es im Kreisverband eine Mehrheit für die GroKo gibt. Davon abgesehen hofft Winter, dass sich auf dem außerordentlichen Parteitag ein Weg finden lässt. Davor blickt er gespannt auf Donnerstag, 18. Januar, wenn ab 19.30 Uhr SPD-Mitglieder und interessierte Bürger bei einer öffentlichen Mitgliederversammlung im Neuwieder Bootshaus über die Ergebnisse der Sondierungsgespräche debattieren und den Delegierten des außerordentlichen Parteitages eine Empfehlung mitgeben wollen.

GroKo oder Opposition: Darüber wird Martin Diedenhofen als Delegierter beim Sonderparteitag am 21. Januar mitentscheiden. Dabei ist ihm die Meinung der Basis wichtig. Er selber hat eine ganz klare Haltung zum Sondierungspapier: „Was mir fehlt, ist eine gemeinsame Idee, wo wir mit unserem Land hinsteuern.“ Das Verhandlungsergebnis stehe für ein „Weiter so“. Statt zukunftsweisende Reformen anzugehen, werde nur an kleinen Stellschrauben gedreht. Konkret fehlen ihm etwa Ideen zur Europapolitik sowie Einschränkungen bei der Leih- und Zeitarbeit. Dass sich in den Koalitionsverhandlungen noch nachbessern lässt, daran habe er angesichts der kraftmeierischen Äußerungen von CSU-Politikern große Zweifel. Sollte der Parteitag für Koalitionsverhandlungen stimmen, hofft Diedenhofen das eine GroKo im Mitgliederentscheid noch gekippt wird.

Nachvollziehen kann auch der stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende Michael Mahlert Kritik am Verhandlungsergebnis. Dennoch solle die SPD sich einer GroKo nicht verschließen. Um Politik zu gestalten, brauche es Funktionen, meint er und fragt: „Wer weiß denn, ob es in der Opposition besser wird?“ Für sehr wichtig hält Mahlert einen transparenten innerparteilichen Entscheidungsprozess. „Ich bin bereit, jedes Ergebnis mitzutragen“, betont er.

„Mich überzeugt es nicht“, bezieht Neuwieds SPD-Fraktionschef Sven Lefkowitz einen klaren Standpunkt und macht deutlich, dass die GroKo keinesfalls alternativlos, sondern auch eine Minderheitsregierung möglich ist. An der Basis sei die Stimmung „ziemlich dagegen“, eine plötzliche Mehrheit würde ihn überraschen.

Auch der Engerser Ortsvereinsvorsitzende und Gewerkschafter Ferhat Cato ist gegen Koalitionsverhandlungen. Das Sondierungsergebnis lehnt er aber nur „in der Tendenz“ ab und macht deutlich, dass ihm ein Sozialprojekt fehlt: „Zeitarbeit beenden, Spitzensteuersatz anheben oder die Bürgerversicherung. Einen von diesen drei Punkten muss die SPD durchsetzen, sonst geht der schleichende Niedergang weiter“, prognostiziert Cato. Grundsätzlich ist er nicht gegen eine Regierungsbeteiligung. „Sich in der Opposition zu erneuern, ist nicht leichter. Das sieht man ja in Rheinland-Pfalz, wo es die CDU seit 27 Jahren nicht schafft.“ An der Parteibasis sei die Stimmung allerdings deutlich gegen eine GroKo. „Merkel ist nicht mehr gewollt, und da wird die SPD als Krückstock wahrgenommen.“

Im SPD-Stadtverband Dierdorf sind die Meinungen zur GroKo geteilt, erzählt Vorsitzende Cécile Kroppach. Sie selbst ist nach wie vor gegen die Neuauflage: „Die Idee, mit der CDU in Gespräche mit offenem Ausgang einzusteigen, fand ich gut. Allerdings kann im Nachhinein nicht von offen gesprochen werden, da sich schnell zeigte, dass alles auf GroKo zusteuerte.“ Als Parteimitglied, das an der Basis für die SPD kämpft, fühlt sich Kroppach veralbert. Und zum Inhalt der Sondierungsgespräche hält sie fest: „Der ist ist, gelinde gesagt, äußerst vage. Von einem radikalen Neuanfang, den wir alle wollten, keine Spur. Und ich glaube auch nicht, dass sich in Koalitionsgesprächen noch viel nachverhandeln lässt.“ mif/ulf/rgr